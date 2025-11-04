Ekimde otomobil satışları arttı

Türkiye otomobil pazarında yükseliş ekim ayında da sürdü. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, ekim ayında otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,87 arttı.

EKİMDE 116 BİN ARAÇ SATILDI

ODMD’nin açıkladığı verilere göre, 2025 yılı Ekim ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 19,40 artışla 116 bin 149 adede ulaştı.

Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 19,87 artarak 90 bin 695, hafif ticari araç satışları ise yüzde 17,78 artışla 25 bin 454 adet olarak gerçekleşti.

Pazar, son 10 yılın ekim ayı ortalamasına göre yüzde 60,2 büyüme gösterdi.

Otomobil satışları bu ortalamaya göre yüzde 61,5, hafif ticari araç satışları ise yüzde 55,7 arttı.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE ARTIŞ YÜZDE 10’U AŞTI

2025 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 10,20 artarak 1 milyon 43 bin 796 adede yükseldi.

Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat

Bu dönemde:

Otomobil satışları yüzde 10,98 artışla 833 bin 382 adet,

Hafif ticari araç satışları yüzde 7,23 artışla 210 bin 414 adet oldu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN SEGMENT: C SINIFI

Segment bazında bakıldığında, pazarın yüzde 82,8’ini düşük vergi oranına sahip A, B ve C segmenti araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 465 bin 750 adetle yüzde 55,9 pay,

B segmenti otomobiller ise 220 bin 795 adetle yüzde 26,5 pay aldı.