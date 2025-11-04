Ekimde otomobil satışları arttı

Ekimde otomobil satışları arttı
Yayınlanma:
Otomobil pazarında ekim ayı bir önceki aya göre yüksek satışla geçti. Satışlar eylüle göre yüzde 19,87 arttı.

Türkiye otomobil pazarında yükseliş ekim ayında da sürdü. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, ekim ayında otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,87 arttı.

EKİMDE 116 BİN ARAÇ SATILDI

ODMD’nin açıkladığı verilere göre, 2025 yılı Ekim ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 19,40 artışla 116 bin 149 adede ulaştı.

Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 19,87 artarak 90 bin 695, hafif ticari araç satışları ise yüzde 17,78 artışla 25 bin 454 adet olarak gerçekleşti.

Pazar, son 10 yılın ekim ayı ortalamasına göre yüzde 60,2 büyüme gösterdi.
Otomobil satışları bu ortalamaya göre yüzde 61,5, hafif ticari araç satışları ise yüzde 55,7 arttı.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE ARTIŞ YÜZDE 10’U AŞTI

2022/01/13/otomotiv.jpg

2025 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 10,20 artarak 1 milyon 43 bin 796 adede yükseldi.

Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son süratHayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat

Bu dönemde:

Otomobil satışları yüzde 10,98 artışla 833 bin 382 adet,

Hafif ticari araç satışları yüzde 7,23 artışla 210 bin 414 adet oldu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN SEGMENT: C SINIFI

2023/11/02/otomotiv-devinde-baba-ogul-kavgasi1.jpg

Segment bazında bakıldığında, pazarın yüzde 82,8’ini düşük vergi oranına sahip A, B ve C segmenti araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 465 bin 750 adetle yüzde 55,9 pay,

B segmenti otomobiller ise 220 bin 795 adetle yüzde 26,5 pay aldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Ekonomi
Zeytin alım fiyatları belli oldu
Zeytin alım fiyatları belli oldu
Motosiklette yeni dönem: Sürene de yolcuya da zorunlu
Motosiklette yeni dönem: Sürene de yolcuya da zorunlu