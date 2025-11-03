Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!

Pekin hükümeti, Çinli otomobil üreticilerinin başta Avrupa olmak üzere, çeşitli kategorilerdeki araçları maliyet fiyatına pazara sunarak sürdürdükleri yarışı durdurmak istiyor.

Küresel otomotiv endüstrisi, ele alınması gereken çok ciddi bir sorunla karşı karşıyadır ve bu sorun "aşırı üretim"dir . Bu durum, çoğu zaman fabrikaların kapatılması ve binlerce işçinin işten çıkarılması gibi yeniden yapılanmalara yol açmaktadır.

Sorun elbette basit. Küresel otomobil talebi pandemiden bu yana biraz azalmış olsa da, Çinli üreticilerin Avrupa gibi yeni pazarlarda ortaya çıkması, satılmayan otomobil fazlası yarattı .

Pandemiden önceki yıl olan 2019'da dünya genelinde 90 milyon adet otomobil satılırken, 2024 yılında bu sayının 84 milyona ulaşması , otomobil pazarında biraz endişe verici bir tablo çiziyordu.

Talepteki düşüşe ek olarak, Çinli şirketlerin 2024 yılında yaklaşık 5 milyon otomobil ihraç etmesi ve bunların %50'sinin elektrikli olması (2023'e göre %23 artış) da dikkat çekiyor. Bu durum, bayilerin otoparklarında ve park yerlerinde aylarca bekleyen bir otomobil bolluğuna yol açtı.

Çin pazarı araçlarla dolu ve 100'den fazla yerli marka, ne pahasına olursa olsun Avrupa gibi pazarlara araç göndererek aşırı üretimden kurtulmanın bir yolunu bulmaya çalışıyor. Elbette, bu vergi ödemek anlamına geliyorsa, ama bunu araçlarının tarlalarda çürümemesi için yapacaklar .

Şimdiye kadar Çin hükümetinin sorunu düzenleme çabaları etkisiz kaldı. Bu durum elbette Çin'e yeni gerçekler getirdi; zira Çin otomobillerinin ihraç edilmesine olanak tanıyan bir tür "pasaport" artık yürürlüğe girecek.

Başka bir deyişle, Pekin hükümeti, sektörü ayakta tutacak asgari kârlılık düzeyini korumak amacıyla her aracın ihracatı için bir lisans vermeli .

Çin'den gelen haberlerde her zaman olduğu gibi yeni ihracat "pasaportu" hakkında henüz fazla bilgi yok, ancak mantıksal olarak Avrupa'ya giden otomobil hacminin azalmasına ve fiyatlarının artmasına yol açacak.