Ehliyetini yenilemeyenlere hak kaybı uyarısı

Yayınlanma:
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sürücülere geçerliliği sona eren eski tip sürücü belgelerini yenilememe durumunda olası bir olumsuzlukta, sigorta işlemleri ve hasar süreçlerinde hak kayıpları yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Birlikten yapılan açıklamada, TSB, sürücülere geçerliliği sona eren eski tip sürücü belgelerini yenilemeleri çağrısı yaptı.

Eski tip ehliyetle olası bir olumsuzlukta, sigorta işlemleri ve hasar süreçlerinde hak kayıplarının yaşanabileceği vurgulanan açıklamada, "6495 sayılı Kanun ve Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemeler uyarınca, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yeni tip sürücü belgeleri verilmeye başlanmış, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025 tarihinde sona ermiştir." ifadelerine yer verdi.

GEÇERLİLİK TARİHİ SONA ERDİ

Açıklamada, 1 Kasım 2025 tarihi itibarıyla eski tip sürücü belgelerinin geçerliliğinin bulunmadığı, bu tarihten sonra söz konusu belgelerle araç kullanılması halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi uyarınca işlem yapılacağı ve sürücü belgelerinin geri alınacağı hatırlatıldı.

Trafik güvenliği ve sigorta süreçlerinde olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için sürücülere uyarıda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trafik güvenliğinin korunması, sigorta işlemleri ve hasar süreçlerinde hak kaybı yaşanmaması açısından, sürücülerimizin geçerliliği sona eren eski tip sürücü belgelerini yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirmeleri büyük önem taşımaktadır.”

Kaynak:AA

