Yayınlanma:
AKP'li Abdullah Güler, milyonlarca emekliyi açlık sınırının altında yaşamaya mahkum eden düşük emekli maaşının çözümünü açıkladı. Meclise sunulan kanun teklifi ile prime esas kazançta yapılacak değişiklikle emekliye çare aranacak.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduklarını söyledi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Abdullah Güler, kanun teklifine ilişkin detayları paylaşırken açlık sınırının altında kalan emekli maaşlarına ilişkin çözüm önerilerini de açıkladı.

Abdullah Güler, prime esas kazançlara düzenleme getirerek brüt ücrette artış öngören kanun teklifine ilişkin şunları söyledi:

"5510 Sayılı Kanun’un 80. maddesinde yapılan değişiklikle prime esas günlük kazanç üst sınırı asgari ücretin 7,5 katı iken bunu 9 katına çıkarıyoruz. Çünkü üst değer noktasında, maaş ölçüsü içerisinde 7,5’luk katın güncel uygulamalarda çok esnek olmadığı yönünde değerlendirmelerimiz oldu.

Bunu 9 kata çıkararak makul bir uygulama alanını da sağlamış oluyoruz.

Böylece sigortalıların emekli aylıkları ve diğer sosyal güvenlik haklarını da yani daha yüksek emeklilik maaşı alabilmesi noktasında da haklarının iyileştirilmesini de sağlamış oluyoruz."

PRİME ESAS KAZANÇ NEDİR?

Teklifin kabul edilmesi durumunda brüt ücretlerde yaşanacak artışa işveren'in nasıl karşılık vereceği şimdiden merak konusu olurken "Prime esas kazanç nedir?" sorusu akıllara geldi.

Prime esas kazanç, çalışan adına Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen ve prim kesintisine tabi tutulan brüt gelir toplamını ifade eder. Yalnızca çalışanın aylık maaşını değil, iş sözleşmesi kapsamında ya da fiili çalışmaya dayalı olarak elde ettiği belirli ek ödemeleri de kapsar.

Hangi ödemelerin bu kapsama girip girmeyeceği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve alt düzenlemelerinde detaylı biçimde belirtilmiştir.

Prime esas kazanç ne kadar yüksekse, çalışanın emeklilik maaşı da o kadar yüksek olur. İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık ödenekleri gibi haklar da PEK üzerinden hesaplanır. İşverenlerin, prime esas kazancı doğru şekilde SGK'ya bildirmesi çalışanın hak kaybını önlemesi açısından zorunludur.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

