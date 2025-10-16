SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı

Milyonlarca dar gelirlinin 1 yıl boyunca geçimini sağlayacağı asgari ücret içn meraklı bekleyiş şimdiden başladı.

Cumhubaşkanı Erdoğan'ın Meclis açılışında yüzde 29-30 olarak duyurduğu yıl sonu enflasyon beklentisi, TÜİK'in yüzde 3.23'lük aylık enflasyon verisi ile sürprizlere bağlı hale geldi. Erdoğan'ın açıkladığı oranın uzaklaştığını ifade eden uzman isimler yıl sonu için beklentilerini yüzde 33 seviyesine çekti.

Asgari ücretlinin alacağı zamlı maaşı belirleyen en önemli faktörler arasındaki 2025 enflasyon oranı için tahminler ve beklentiler değişirken gelecek yıl için açıklanan enflasyon beklentisinin dahi neredeyse 2 katına çıkması soru işaretlerini artırdı.

SGK BAŞUZMANI ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI

Avrupa'da en fazla asgari ücretli çalışana sahip ülkeleri arasında bulunan Türkiye, genel ücret gibi etki eden asgari ücret zammına kilitlendi. Asgari ücretlinin kaderini belirleyecek oran için zam tahminler gelmeye başlarken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, en az ve en fazla tutarları açıkladı.

TGRT Haber'e konuşan İsa Karakaş, asgari ücret için 2 tutar verdi. Yıl sonu için iktidarın yüzde 30'luk beklentisinin gerçekleşmesi ihtimali üzerinde duran Karakaş, en az 27 en fazla 28 bin liralık tutar için beklentisini koruduğunu söyledi.

Karakaş'ın konuşması şu şekilde: