Dolar yükseldi euro 48 TL'nin altına sarktı

Dolar yükseldi euro 48 TL'nin altına sarktı
Yayınlanma:
Döviz kurunda geçen hafta TL karşısında yükselişe geçen dolar yeni haftaya durağan başlasa da ikinci günde yükselişe geçti. Peki dolar ve euro ne kadar oldu?

Alım-satım yapacaklar, yatırımcılar döviz kurundaki hareketleri yakından takip ediyor. Dolar - euro fiyatları bugün kaç lira? Dolar kaç TL oldu?

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler araştırılıyor.

Döviz kuru haftaya sakin ancak yukarı yönlü başladı.

Dolar küçük adımlarla TL karşısında değerlenirken haftanın son gününde 41 TL olan eşiği aştı. Dolar en son İBB'ye yönelik 19 Mart'taki operasyonda bu seviyeye gelmişti. Böylece dolar dün, 5 ay sonra rekor seviyeyi test etti.

Dün 41 TL eşiğinden aşağı sarkan dolar bugün yeniden yukarı tırmandı. Euro ise dün çıktığı 48 TL'den aşağı sarktı ama dünün kapatışına göre bu sabah 0,25 arttı.

26 Ağustos Salı günü döviz kuru fiyatları şu şekilde:

ABD Doları % 0,06

ALIŞ(TL) 41,0124

SATIŞ(TL) 41,0187

Euro % 0,25

ALIŞ(TL) 47,7342

SATIŞ(TL) 47,7858

İngiliz Sterlini % 0,15

ALIŞ(TL) 55,2395

SATIŞ(TL) 55,2800

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Ekonomi
Vize 17 bin lira olacak: Son tarih 1 Ekim
Vize 17 bin lira olacak: Son tarih 1 Ekim
Tekstil patronunu böyle kurşunladılar! Hem de gündüz vakti
Tekstil patronunu böyle kurşunladılar! Hem de gündüz vakti
4. toplantı öncesi Memur-Sen'den Bakanlık önünde zam açıklaması
Memur-Sen Bakanlık önünde: Gözümüz Hakem'de, Hakem'in gözü Maliye Bakanlığı'nda