Dolar ve euro yükselişte mi?

Yayınlanma:
Güncelleme:
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,6830 seviyesinden işlem görüyor.

Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,6040'tan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,6830 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 48,9220, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 56,0840 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR ENDEKSİ YATAY SEYİRLE 97,9 SEVİYESİNDE

ABD'de hükümetin kapanmasının etkilerine yönelik belirsizliklere karşın ülkede faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ve atacağı adımlara ilişkin sinyaller aranmaya devam ediliyor.

Bir süredir piyasaların odağında bulunan ve bugün açıklanması beklenen tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı gibi verilerin de bulunduğu istihdam raporunun yayımının hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceği öngörülüyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları yakından takip ediliyor. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, faiz indirimleri konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirterek, verilere ve gerçeklere dayalı yaklaşım sürdürdüklerini ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, kapanma sırasında resmi istihdam istatistiklerinin açıklanmamasının durumu zorlaştırdığını, kapanmanın uzun sürmesi durumunda Fed'in elindeki bilgilerle karar alacağını söyledi.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanacak eylül ayı enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

