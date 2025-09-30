Dolar TL ne kadar oldu?

Yayınlanma:
Döviz kurları yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Dolar haftanın ikinci gününe düşüşle başlarken, Euro ise yatay seyrini korudu. İşte güncel döviz kurları...

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar döviz kurundaki hareketliliği takip ediyor. Dolar ve euro geçen haftaki yükselişin ardından bu hafta nasıl bir rota izliyor? Euro yükseldi mi?

Yatırımcılar belirsiz piyasada güvenli liman arıyor. Altında yüksek talep sürerken dolar ve euro da TL karşısında yükselişini sürdürüyor.

2021/09/18/dolar.jpg

Euro kısa süre içerisinde tırmandığı 48 TL sınırını aşarak 49 lirayı gördü ve rekor kırdı. Ancak yeniden 49 TL'nin altına geriledi. Dolar ise haftanın ikinci işlem gününe sürpriz bir düşüşle başladı. Küçük adımlarla da olsa istikrarlı bir yükseliş hattı çizen dolar güne yüzde -0,2 düşüşle başladı.

İşte 30 Eylül 2025 Salı gününün ilk saatlerine ait döviz kuru:

ABD Doları % - 0,02

ALIŞ(TL) 41,5700

SATIŞ(TL) 41,5879

Euro % 0,07

ALIŞ(TL) 48,7939

SATIŞ(TL) 48,8279

İngiliz Sterlini % 0,14

ALIŞ(TL) 55,9206

SATIŞ(TL) 55,9529

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

