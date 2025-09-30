Dolar TL ne kadar oldu?

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar döviz kurundaki hareketliliği takip ediyor. Dolar ve euro geçen haftaki yükselişin ardından bu hafta nasıl bir rota izliyor? Euro yükseldi mi?

Görenin ağzı açık kaldı: Altın fiyatları coştu!

Yatırımcılar belirsiz piyasada güvenli liman arıyor. Altında yüksek talep sürerken dolar ve euro da TL karşısında yükselişini sürdürüyor.

Euro kısa süre içerisinde tırmandığı 48 TL sınırını aşarak 49 lirayı gördü ve rekor kırdı. Ancak yeniden 49 TL'nin altına geriledi. Dolar ise haftanın ikinci işlem gününe sürpriz bir düşüşle başladı. Küçük adımlarla da olsa istikrarlı bir yükseliş hattı çizen dolar güne yüzde -0,2 düşüşle başladı.

Başekonomist açıkladı: Altın ve gümüş rekor kıracak!

İşte 30 Eylül 2025 Salı gününün ilk saatlerine ait döviz kuru:

ABD Doları % - 0,02

ALIŞ(TL) 41,5700

SATIŞ(TL) 41,5879

Euro % 0,07

ALIŞ(TL) 48,7939

SATIŞ(TL) 48,8279

İngiliz Sterlini % 0,14

ALIŞ(TL) 55,9206

SATIŞ(TL) 55,9529