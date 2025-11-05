Dolar 42 lirayı aştı

Dolar 42 lirayı aştı
Yayınlanma:
Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,1020 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 42,0920'den tamamladı.

Dolar/TL bugün önceki kapanışın hemen üstünde 42,1020 seviyesinden işlem görüyor. Avro/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 48,4230, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 54,8890 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 100,1 seviyesinde seyrediyor.

dolar.jpg

ANALİSTLER BUGÜN VERİ GÜNDEMİNİN SAKİN OLACAĞINI BELİRTTİ

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlikler, ABD ekonomisinin endişe edildiği kadar kötü durumda bulunmaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına yönelik iyimserliklerin artmasıyla dolar endeksi 100 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirtti. Yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde ÜFE, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile mortgage başvuruları ve dünya genelinde hizmet sektörü ile bileşik PMI verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD'de bugün kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini aktardı.

Kaynak:AA

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Ekonomi
Paralar yatırılıyor: Hesaplarınızı mutlaka kontrol edin
Paralar yatırılıyor: Hesaplarınızı mutlaka kontrol edin
Gram altın ne kadar oldu?
Gram altın ne kadar oldu?