Dizel araçlara yeni yakıt Türkiye'de

Dizel araçlara yeni yakıt geldi. Akaryakıt firmasının dizelin daha temiz alternatifi olan GTL Fuel ürününü Türkiye'de satışa sunduğu belirtildi. Sentetik yakıt GTL, dizel motoru olan tüm araçlarda ek bir donanım veya ayar gerektirmeden kullanılıyor.

Yakıt doğalgazdan elde ediliyor. İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerde kullanılan yakıtın EPDK'nın gerekli izinleri vermesinin ardından Türkiye'de de sunulmasına karar verildiği belirtildi.

KURUMSAL MÜŞTERİLERE SUNULACAK

Yeni yakıt GTL, Türkiye’de işletmeler arası kanaldan dökme şekilde kurumsal müşterilere sunulacak. Perakende olarak istasyonlarda satılmayacak.

Motorine okkalı indirim!

Shell Türkiye Ülke Başkanı ve Shell Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, Shell’in Amsterdam’daki Enerji Dönüşüm Kampüsü’nde yapılan toplantıda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Habertürk'teki habere göre Erdem, şunları söyledi:

“Türkiye, Shell’in küresel vizyonunun merkezinde yer alan stratejik bir ülke. 102 yıldır bu topraklarda faaliyet göstermenin getirdiği sorumlulukla, sektörümüze her zaman ilkleri ve en ileri teknolojileri taşıdık. Bugün de doğalgazdan ürettiğimiz sentetik GTL yakıtını Türkiye'deki müşterilerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. GTL teknolojimizle ürettiğimiz yakıtımız ‘Daha az emisyonla daha fazla değer yaratma’ stratejimizin en güncel örneğidir. Bu vizyon, enerji güvenliği, ekonomik sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik arasında dengeli bir geçişi esas alıyor. Bu adımı, Shell’in Türkiye’ye duyduğu güvenin ve ülkemizin sürdürülebilir gelişimine olan inancımızın somut bir göstergesi olarak görüyoruz.”