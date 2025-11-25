Dizel araçlara yeni yakıt Türkiye'de

Dizel araçlara yeni yakıt Türkiye'de
Yayınlanma:
Dizel araçlara yeni yakıt Türkiye'de satışa çıkarıldı.

Dizel araçlara yeni yakıt geldi. Akaryakıt firmasının dizelin daha temiz alternatifi olan GTL Fuel ürününü Türkiye'de satışa sunduğu belirtildi. Sentetik yakıt GTL, dizel motoru olan tüm araçlarda ek bir donanım veya ayar gerektirmeden kullanılıyor.

Yakıt doğalgazdan elde ediliyor. İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerde kullanılan yakıtın EPDK'nın gerekli izinleri vermesinin ardından Türkiye'de de sunulmasına karar verildiği belirtildi.

KURUMSAL MÜŞTERİLERE SUNULACAK

Yeni yakıt GTL, Türkiye’de işletmeler arası kanaldan dökme şekilde kurumsal müşterilere sunulacak. Perakende olarak istasyonlarda satılmayacak.

Motorine okkalı indirim!Motorine okkalı indirim!

Shell Türkiye Ülke Başkanı ve Shell Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, Shell’in Amsterdam’daki Enerji Dönüşüm Kampüsü’nde yapılan toplantıda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Habertürk'teki habere göre Erdem, şunları söyledi:

“Türkiye, Shell’in küresel vizyonunun merkezinde yer alan stratejik bir ülke. 102 yıldır bu topraklarda faaliyet göstermenin getirdiği sorumlulukla, sektörümüze her zaman ilkleri ve en ileri teknolojileri taşıdık. Bugün de doğalgazdan ürettiğimiz sentetik GTL yakıtını Türkiye'deki müşterilerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. GTL teknolojimizle ürettiğimiz yakıtımız ‘Daha az emisyonla daha fazla değer yaratma’ stratejimizin en güncel örneğidir. Bu vizyon, enerji güvenliği, ekonomik sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik arasında dengeli bir geçişi esas alıyor. Bu adımı, Shell’in Türkiye’ye duyduğu güvenin ve ülkemizin sürdürülebilir gelişimine olan inancımızın somut bir göstergesi olarak görüyoruz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Ekonomi
Bir yılda %1.500 artış! Piyasaların yeni gözde elementi 8 dolardan 126 dolara çıktı
Bir yılda %1.500 artış! Piyasaların yeni gözde elementi 8 dolardan 126 dolara çıktı
Can Holding soruşturması Koç'ta istifa getirdi!
Can Holding soruşturması Koç'ta istifa getirdi!
Yaptırımlara dayanamadı: Tek petrol rafinerisi üretimi durdurdu
Yaptırımlara dayanamadı: Tek petrol rafinerisi üretimi durdurdu