DİSK-AR açıkladı: İşsizler ordusu 12 milyonu aştı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizliğin tek hanede seyrettiğini ve sınırlı düştüğünü açıklamasının ardından DİSK-AR raporuna göre gerçek işsizliği yansıtan geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyonu aşarak rekor kırdı.

TÜİK ekim ayı işsizlik oranlarını açıkladı

TÜİK tarafından yayımlanan Ekim 2025 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları ile DİSK-AR'ın hesaplamaları arasındaki makas dikkat çekti. Kurumun açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,5 olarak belirlenirken; DİSK-AR, halkın hissettiği gerçek işsizliği (âtıl işgücü) yüzde 29,6 olarak duyurdu.

RESMİ VERİLERLE SOKAK ARASINDAKİ UÇURUM BÜYÜYOR

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 15 yaş ve üzeri kişilerde dar tanımlı işsiz sayısı Ekim 2025'te 3 milyon 33 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Ancak DİSK-AR'ın hesaplamaları, madalyonun diğer yüzünü gösteriyor: Geniş tanımlı işsiz sayısı tam 12 milyon 66 bin kişiye ulaştı. Bu rakamlar, resmi verilerle gerçek hayat arasındaki kopukluğun giderek arttığını kanıtlıyor.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 30'A DAYANDI

Yıllara sari verilere bakıldığında tablo daha da netleşiyor. Ekim 2023'te 3 milyon 962 bin olan dar tanımlı işsiz sayısı, Ekim 2024'te 3 milyon 142 bine, Ekim 2025'te ise 3 milyon 33 bine gerilemiş görünüyor. Kağıt üzerinde işsizlik azalıyor gibi sunulsa da, iş bulma ümidini yitirenleri ve eksik istihdamı kapsayan geniş tanımlı işsizlik patlama yaptı.

Ekim 2023'te 8 milyon 215 bin olan geniş tanımlı işsiz ordusu, Ekim 2024'te 11 milyon 453 bine, Ekim 2025'te ise 12 milyon 66 bine tırmandı.

İKİ YILDA 4 MİLYON YENİ İŞSİZ

Oransal bazda bakıldığında da durumun vahameti ortaya çıkıyor. Ekim 2023'te yüzde 8,5 olan dar tanımlı işsizlik, Ekim 2025'te yine yüzde 8,5 olarak açıklanırken; aynı dönemde yüzde 21,5 olan geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 29,6'ya fırladı. Geniş tanımlı işsiz sayısında son iki yılda yaşanan artış 3,9 milyonu bulurken, sadece son bir yıldaki artış 726 bin kişi oldu.