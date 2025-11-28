Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 dönemine ait iş gücü istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Resmi verilere göre genel işsizlik oranında sınırlı bir düşüş görülse de, genç nüfustaki işsizlik oranı bir önceki aya göre artış gösterdi.

TÜİK verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Ekim ayında, bir önceki aya kıyasla 27 bin kişi azalarak 3 milyon 33 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Bu azalışla birlikte genel işsizlik oranı 0,1 puanlık bir gerilemeyle yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Cinsiyet kırılımına bakıldığında ise işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda ise yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAMDA KISMİ ARTIŞ

İstihdam edilenlerin sayısı Ekim ayında 185 bin kişi artarak 32 milyon 772 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 49,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5 seviyesindeyken, kadınlarda yüzde 32,4'te kaldı.

İş gücü, Ekim ayında bir önceki aya göre 157 bin kişi artarak 35 milyon 804 bin kişi olurken, iş gücüne katılma oranı 0,2 puan artışla yüzde 53,8 olarak gerçekleşti.

GENÇLER İŞ BULAMIYOR

Raporun en dikkat çeken noktası ise genç işsizliği oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, genel düşüşün aksine bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 15,6'ya fırladı. Gençlerdeki bu oran; erkeklerde yüzde 12,9, kadınlarda ise yüzde 20,6 gibi seviyelerde tahmin edildi.

İstihdamda olup işbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise Ekim ayında bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak 42,2 saat olarak gerçekleşti.