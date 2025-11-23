Dışarıdan gelen oyuncaklara sıkı denetim geliyor!

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını güvence altına almak amacıyla oyuncak ithalatındaki standartları yükseltiyor.

Denetimleri sıkılaştırma kararı alan bakanlık, 1 Ocak tarihi itibarıyla yeni bir dönemi başlatıyor. Artık üzerinde marka, ithalatçı ve imalatçı bilgisi bulunmayan ürünlerin yurda girişine ve satışına müsaade edilmeyecek.

GİRİŞE ONAY VERİLMEYECEK!

Yeni yılla birlikte Ticaret Bakanlığı, gümrüklerdeki oyuncak kontrollerinde farklı bir aşamaya geçiyor. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak uygulamada, ürünlerin üzerinde ithalatçı ve imalatçı firma bilgilerinin bulunup bulunmadığı mercek altına alınacak. Şayet bu bilgiler eksikse, denetim süreci olumsuz olarak raporlanacak ve ürünün girişine onay verilmeyecek.

Ülkemiz piyasasına sunulan ithal oyuncaklarda; marka, ticari isim ve üretici adres bilgilerinin yer alması yasal bir zorunluluk. Fakat Bakanlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ürün güvenliği incelemelerinde, ambalajında veya üzerinde üretici adresi ya da markası bulunmayan pek çok oyuncak tespit edildi. Bu durum üzerine harekete geçen yetkililer, ilgili sivil toplum kuruluşlarına, borsa ve odalara resmi bir uyarı yazısı gönderdi.

GÜVENLİ VE RİSKLİ ÜRÜN AYRIMI KOLAYLAŞACAK

Yapılan düzenlemeye göre, 1 Ocak 2026'da başlayacak denetimlerde; oyuncağın bizzat üzerinde, eğer bu mümkün değilse ambalajında veya ilişiğindeki bir belgede gerekli bilgilerin varlığı aranacak. İthalatçı ve imalatçının isimleri, tescilli ticari markaları veya ticari unvanları ile adreslerinin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek. Bu verilerin eksik olduğu başvurular, "işaretleme eksikliği" sebebiyle geri çevrilecek.

Konuyu değerlendiren Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, yeni sistemin vatandaşlara güvenli ve riskli oyuncağı ayırt etme konusunda büyük kolaylık sağlayacağını belirtti. Kılıç, “Üretici bilgisinin açıkça belirtilmesi, güvenli olmayan ürünlerin piyasaya girişini ciddi şekilde azaltacaktır, izlenebilirlik artacağı için bir sorun çıktığında ürünün geri çağrılması da çok daha kolay olacaktır” ifadelerini kullandı.

TÜKETİCİNİN MUHATABI NETLEŞECEK

Üretici bilgilerinin etikette bulunmasının, ayıplı mal durumunda tazminat hakkı için hayati önem taşıdığını vurgulayan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar birçok tüketici şikâyetinde, üreticisi veya ithalatçısı belli olmayan ürünler nedeniyle iade, değişim ya da zarar tazmini yapılamıyordu. Bu yeni uygulama, tüketicinin muhatabını netleştiriyor. Kayıt dışı ürünlerin azalması, düzenli ithalat yapan ve kaliteli üretim sağlayan firmalar için olumlu bir gelişme olacak."