Dev banka asgari ücrete zam yaptı

ABD'nin ikinci büyük bankası Bank of America, 24 dolar olarak ödediği saatlik asgari ücreti 25 dolara çıkardığını bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2021 yılında bu eşiği karşılama sözünü yerine getirdiğini ifade etti.

Reuters'ın haberine göre, yaptığı zam ile ABD'de tam zamanlı BofA çalışanlarının asgari yıllık maaşının 50 bin doları aşacak olan bankanın bu hamlesi, ABD işgücü piyasası için zorlu günler geçirdiği bir dönemde geldi.

Banka tarafından yapılan bir anket, düşük gelirli hanelerin işgücü piyasasındaki zayıflıktan en çok etkilenen kesim olduğunu, vergi sonrası ücret ve maaşlarının Ağustos ayında 2016'dan bu yana en yavaş oranda arttığını gözler önüne serdi.

Zam, ekim ayının başında yürürlüğe girecek ve tüm tam zamanlı ve yarı zamanlı saatlik ABD pozisyonlarına uygulanacak.