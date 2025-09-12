Dev banka altın tahminini değiştirdi!

Küresel finans devi UBS de altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Banka, Fed’in faiz indirimine gideceği ve doların değer kaybedeceği beklentilerine dayanarak, ons altın fiyatı için yeni rekor seviyeleri öngördü.

UBS, ALTIN FİYATI TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

UBS’in yayımladığı son piyasa raporuna göre, 2025 yıl sonu için ons altın hedef fiyatı 300 dolarlık artışla 3.800 dolara çıkarıldı. Ayrıca 2026 yılının ortası için daha önce paylaşılan tahmin 200 dolar artırılarak 3.900 dolar seviyesine yükseltildi.

Raporda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklenen faiz indirimi adımlarının ve doların zayıflamasının, altın fiyatları üzerinde güçlü bir yukarı yönlü baskı oluşturacağı vurgulandı.

ALTIN ETF VARLIKLARINDA YENİ REKOR BEKLENTİSİ

UBS, altın borsa yatırım fonları (ETF) varlıklarına ilişkin projeksiyonlarını da revize etti. 2025 yılının sonunda, altın ETF varlıklarının 3.900 tonu geçerek geçmişteki rekor seviyelere yaklaşacağı tahmin edildi.

Bu öngörü, yatırımcıların güvenli limanlara yönelme eğiliminde artış yaşanabileceğine işaret ediyor.

GOLDMAN SACHS: ALTIN 5 BİN DOLARA ULAŞABİLİR

UBS’in bu değerlendirmesinden kısa bir süre önce, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs da dikkat çeken bir analiz yayınlamıştı. Raporda, Fed’in bağımsızlığının zarar görmesi durumunda yatırımcıların güvenini kaybedebileceği ve bunun da altına yönelik talebi artırabileceği ifade edilmişti.

Goldman Sachs uzmanları, ABD tahvil piyasasında yalnızca yüzde 1'lik bir kayışın bile, ons altın fiyatını 5.000 dolara kadar taşıyabileceğini öngördü.

TEMEL SENARYO: 4 BİN DOLAR, ALTERNATİF SENARYO: 4.500 DOLAR

Bankanın ana senaryosu, 2026 yılının ortasına kadar altının 4.000 dolar seviyesine ulaşacağı yönünde. Alternatif senaryoda ise fiyatın 4.500 dolar düzeyini görebileceği dile getirildi.

ALTIN, GÜÇLÜ BİR UZUN VADELİ YATIRIM ARACI

Goldman Sachs, altının emtia piyasası içinde en güçlü "uzun pozisyon" tavsiyesi olmaya devam ettiğini vurguladı. Bu görüş, UBS’in yukarı yönlü revize ettiği hedeflerle de örtüşüyor.

İki büyük yatırım bankasının arka arkaya yaptığı bu pozitif tahminleri, altının yatırımcılar için güvenli liman olma özelliğini önümüzdeki dönemde de sürdüreceğini ortaya koydu.