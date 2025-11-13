Çinliler hızlı elektrikli arabaları "yavaşlatmak" istiyor: Hangi modeller etkilenecek?

Ulusal Standardın yeni taslak versiyonuna göre, tüm binek araçların her ateşlemeden sonra 100 km/s hıza ulaşması için en az beş saniye geçmesi gerekiyor.

"Karayolu Motorlu Taşıtlar İçin Teknik Özellikler" başlıklı taslak, Çin'de yol güvenliği ve davranışlarına yönelik daha kapsamlı bir girişimin parçası gibi görünüyor. Taslağın, bu tür kısıtlamalar içermeyen mevcut GB 7258-2017 standardının yerini alması amaçlanıyor.

Yeni teklifin 10.5.4. maddesinde, "Bir binek aracın her çalıştırılmasından sonra (otomatik motor çalıştırma ve durdurma hariç), aracın 100 km/s hıza ulaşma süresinin en az 5 saniye olması gerekir" denilmektedir.

Aracın kalkış performansını sınırlayan varsayılan bir mod, çoğu elektrikli araçta bulunan güç sınırlayıcı Eco moduna benzer olabilir ve yazılım tarafından kontrol edilebilir. Elbette, sürücüler her zaman daha hızlı bir mod seçebilirler, ancak aracı her çalıştırdıklarında aynı işlemi tekrarlamaları gerekir. Benzer bir uygulama şu anda Avrupa'da, manuel olarak devre dışı bırakılması gereken hız sınırı uyarıları için de uygulanıyor.

Onaylanırsa, yeni kural Çin'deki tüm binek araçlar için, güç aktarma organı tipine bakılmaksızın geçerli olacak. Ancak, en büyük etkiyi hızla büyüyen ultra hızlı elektrikli araç filosu üzerinde yaratacak. Örneğin, Xiaomi SU7 Ultra 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 1,98 saniyede ulaşırken, Zeekr 001 FR 2,02 saniyede, Tesla Model S Plaid 2,1 saniyede ve BYD Yangwang U9 2,36 saniyede "yüz" hıza ulaşıyor.

"Yollarda Seyreden Motorlu Taşıtlar İçin Güvenlik Şartları" başlıklı bir diğer taslakta ise Çinli düzenleyiciler, bu kez daha uzun modeller için hızla ilgili bir kural daha getiriyor.

Madde 10.5.1'de şöyle denilmektedir: "Altı metre veya daha uzun yolcu taşıtlarında, hız izin verilen azami hızı aştığında (izin verilen azami hız 100 km/saat'i geçmemelidir) görsel veya işitsel sinyaller aracılığıyla alarmı etkinleştirebilen bir aşırı hız alarm fonksiyonu bulunmalıdır; uyumlu fonksiyonlara veya hızı sınırlamak için cihazlara sahip olanlar hariç".

En büyük minivan modelleri ve amiral gemisi SUV'lar altı metrelik eşiğin altında olsa da, bu kural genişletilmiş sedanları etkileyebilir. Bir diğer kayıp ise, 6.092 mm'lik genişletilmiş dingil mesafesine sahip önceki nesil Rolls-Royce Phantom VII olacak; halefi ise 5.982 mm'ye düşürüldü.