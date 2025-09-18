Çiğ süt fiyatlarına zam geldi! İki ay sonra yeniden artabilir

Çiğ süt fiyatlarına zam geldi! İki ay sonra yeniden artabilir
Yayınlanma:
Çiğ süt fiyatlarına zam geldi. 1 Ekim 2025 itibariyle çiğ sütte fiyatlar 1,25 lira artacak.

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye satış fiyatına zam yapılacağını duyurdu. Yeni fiyat, 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

REFERANS FİYAT 19,60 TL’YE YÜKSELTİLDİ

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt için belirlenen referans fiyatı güncelledi. Mevcut fiyatı 18,35 TL olan çiğ süt, yapılan 1,25 TL’lik artışla birlikte litre başına 19,60 TL olarak belirlendi. Böylece fiyatlara yüzde 6,8 oranında bir artış yansıdı.

TÜSEDAD, 21 TL TALEP ETMİŞTİ

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), daha önce çiğ süt fiyatlarının üreticiyi koruyacak düzeyde artırılması gerektiğini vurgulamış ve fiyatın 21 TL’ye çıkarılmasını talep etmişti.

YENİ FİYATIN DETAYLARI BELLİ OLDU

17 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen USK Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası yapılan açıklamada, 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak yeni tavsiye fiyatın ayrıntıları da paylaşıldı.

Buna göre:

Çiğ inek sütü için litre başına belirlenen 19,60 TL'lik fiyat, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriği baz alınarak belirlendi.

Bu fiyat, üreticinin eline destek primi hariç net olarak geçecek şekilde uygulanacak.

Soğutma, taşıma ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılanırsa, bu maliyetler üreticiye ayrıca ödenecek.

Yağ ve protein oranlarında yaşanacak her 0,1'lik değişim için ±29 kuruşluk fiyat farkı uygulanacak.

ARALIK 2025'TE YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Ulusal Süt Konseyi, belirlenen bu yeni fiyatın Aralık 2025 döneminde yeniden değerlendirmeye alınacağını da açıkladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

