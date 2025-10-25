"Çiftçiye darbe gibi karar; Faiz desteği azaldı, borç katlandı”

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Cumhurbaşkanı Kararıyla tarımsal üretime sağlanan hazine faiz destekli kredi kullanımında yapılan değişikliklere sert tepki gösterdi. Avşar, kararın çiftçi lehine olmayacağını belirterek, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

ÇİFTÇİYE DARBE GİBİ KARAR

Avşar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın cevaplaması talebiyle yazılı soru önergesi verdi. Önergede, ekonomik kriz, yüksek girdi maliyetleri, doğal afetler ve hastalıklara rağmen hazine destekli kredilerin ve kredi üst limitlerinin düşürülmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Milletvekili, bu değişiklikle çiftçinin 28 farklı alanda daha yüksek faizle borçlanacağını, krediye ulaşmanın zorlaşacağını, üst limitlerin yarıya düşürüldüğünü ve vergi veya SGK prim borcu olan çiftçilerin kredi kullanamayacağını vurguladı. Avşar, kararın çiftçiyi toprağından uzaklaştırabileceği ve üretimden çekilmeye yol açabileceğini kaydetti.

BAKAN YUMAKLI’YA SORULAR

Önergede Cem Avşar, 2025 tarım ve hayvancılık sezonunda hazine faiz destekli krediden kaç çiftçinin faydalandığını, kredilerin geri ödeme performansını, yapılandırmaya giren veya haciz uygulanan çiftçi sayısını ve uygulanan indirimlerin gerekçelerini Bakan Yumaklı’ya sordu.

Ayrıca kararın Bakanlık politikalarıyla uyumu, etki analizlerinin yapılıp yapılmadığı ve tarım makineleri parkı yatırımcıları ile kredi kullanımı aşamasındaki girişimcilerin durumu gibi konulara açıklık getirilmesini talep etti.

Avşar, çiftçinin finansmana erişiminde yaşanacak sıkıntılara dikkat çekerek, tarımsal üretim üzerindeki olası olumsuz etkileri gündeme taşıdı.