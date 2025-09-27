CHP'li vekil sel bölgesinden seslendi

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Borçka ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından Macahel Vadisi’ni ziyaret ederek afetten zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi.

Rize'yi sel götürmüştü! Yardımı böyle götürdüler

Bayraktutan, AFAD ve ilgili kurumların mağdurları hızlı şekilde desteklemesi gerektiğini vurguladı.

MACAHEL VADİSİNDE İNCELEME

Bayraktutan, sel felaketinden etkilenen Atanoğlu ve Aralık (Klaskur) köylerinde incelemelerde bulunarak, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Milletvekili, “Borçka Macahel bölgesinde sel dolayısıyla oluşan mağduriyeti yerinde gözlemledik. AFAD’ın mağdurları tespit edip, ilgili kurumlara gerekli bilgileri iletmesi şart” dedi.

ORMAN KESİMLERİ FELAKETE YOL AÇTI

Bayraktutan, selin geldiği bölgelerde yapılan kontrolsüz orman kesimlerinin felakete sebep olduğunu belirterek, yetkililerin ders alması gerektiğini ifade etti:

Artvin'de sel felaketi: Köy yolu kapandı cenaze elden ele taşındı

“Selin etkilediği alanlarda Orman İstisali ve Orman Dairesi’nin izinsiz kesimleri ciddi zararlara yol açtı. Bu kontrolsüz kesim bir an önce durdurulmalı. Devlet, tüm kurumlarıyla buradaki mağduriyetin giderilmesi için hızlı şekilde harekete geçmeli.”

MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ TALEBİ

CHP’li Bayraktutan, devlet yetkililerine seslenerek, sel felaketinden etkilenen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için gerekli tüm önlemlerin alınmasını talep etti. Bayraktutan, “İlgili makamlar, mağdurlara destek sağlamak için hızlı ve etkin şekilde adım atmalı” dedi.