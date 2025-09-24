Artvin'de sel felaketi: Köy yolu kapandı cenaze elden ele taşındı

Artvin’in Borçka ilçesinde sel nedeniyle köy yolu kapanınca, hayatını kaybeden eski muhtar İsmail Ertürk’ün (87) cenazesi köylüler tarafından yaklaşık 2 kilometre boyunca omuzlarda ve elden ele taşınarak köyüne ulaştırıldı.

Artvin’in Borçka ilçesinde sel felaketi, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Düzenli köyünün eski muhtarı İsmail Ertürk (87), tedavi gördüğü Artvin Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Ancak köy yolu sel nedeniyle ulaşıma kapanınca, cenaze araçla köyüne götürülemedi.

Köylüler ve akrabaları, cenazeyi hastaneden köyün belli bir noktasına kadar araçla getirdi. Buradan sonrası ise tamamen insan gücüne kaldı. Dik ve engebeli arazide yaklaşık 2 kilometre boyunca omuzlarda ve elden ele taşınan cenaze, derenin karşı tarafına geçirildi. Ardından köy yolundan taşınarak Düzenli köyüne ulaştırıldı.

sel-1.jpg

Cenazenin taşınma anları cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, köylülerin omuzlarında taşınan tabutun dere içinde zaman zaman düşme tehlikesi geçirdiği anlar yer aldı. Zorlu yolculuğun ardından köye ulaştırılan İsmail Ertürk’ün cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

