Rize'yi sel götürmüştü! Yardımı böyle götürdüler

Karadeniz'in doğusunda etkili olan sağanak sele neden oldu. Bu kapsamda birçok yapı zarar gördü. Bazı yurttaşlar ise yaylalarda mahsur kaldı. Ekiplerin bölgedeki faaliyetlerinin sürdüğü belirtiliyor.

Rize'de meydana gelen sel afeti sonrası kara yoluyla ulaşım sağlanamayan, kar yağışıyla da beyaz örtüyle kaplanan yaylalarda mahsur kalan yurttaşlara askeri helikopterle erzak ve hayvan yemi ulaştırıldı.

YAYLALARI KAR KAPLADI

Kentte sel ve heyelanlar sebebi ile kara yolu ile ulaşım sağlanamayan ve kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan Avasor, Apivana, Samistol, Kavran, Palakçur, Yukarı Çaymakçur, Aşağı Çaymakçur, Huser ve Kaçkar yaylalarında mahsur kalanlara Jandarma Havacılık Komutanlığına ait S-70 Skorsky tipi helikopterle erzak ve hayvanlar için yem ulaştırıldığı ifade edildi.