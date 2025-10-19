CHP'li Tahtasız iflas eden fabrikadan iktidara seslendi

Tekstilde çanlar çalarken, son olara Mango, LC Wakiki gibi büyük markalara üretim yapan 3F Tekstil iflas etti. CHP'li Tahtasız kapanan fabrikadan iktidara seslendi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Organize Sanayi Bölgesi ve Osmancık’taki üretim tesisleri bulunan 3F Tekstil’in iflası üzerinden hükümete seslenerek, “Fabrika sahiplerinin yüzde 50, yüzde 60 faizle kredi çekerek ayakta durmasının mümkünatı yok. Bu kapanmalar daha da artmadan sanayiciye nefes aldıracak teşvikler devreye alınmalı” dedi.

“BİNLERCE KADIN VE GENÇ İŞSİZ KALMASIN”

2024/02/20/dunyanin-dort-bir-yanina-urun-satiyordu-turk-tekstil-devinden-cok-kotu-haber-konkordato-ilan-ettiler-e31175.jpeg

CHP’li Tahtasız, 3F Tekstil’in iflasına ilişkin yaptığı açıklamada, tekstil sektörünün 30 yılın en ağır krizini yaşadığını söyledi. Zara, Bershka, LC Waikiki ve Mango gibi markalara üretim yapan 3F Tekstil’in geçtiğimiz yıl konkordato ilan ettiğini, ancak mali darboğazdan çıkamayarak mahkeme kararıyla iflas ettiğini hatırlattı.

Tekstilin patronu Kiğılı 'büyük felaketi' açıkladı: "Devlet hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı"Tekstilin patronu Kiğılı 'büyük felaketi' açıkladı: "Devlet hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı"

Tahtasız, “Diğer fabrikalarımızın sonu da kapanan tekstil fabrikaları gibi olmasın. Binlerce kadın, binlerce genç işsiz kalmasın. Kriz derinleşmeden önlem alınmalı” çağrısında bulundu.

“YANLIŞ EKONOMİ POLİTİKALARI TEKSTİLİ VURDU”

Sektördeki krizin temelinde yanlış ekonomi politikalarının bulunduğunu savunan Tahtasız, “Bu krizin ana sebeplerinden biri, ‘Naslar neyi emrediyorsa ben onu yapacağım’ diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın politikalarıdır. Çorum’daki tekstil sektörü can çekişiyor. Geçen yıl da kapanmalara dikkat çektik ama ne duyan oldu ne de el uzatan” ifadelerini kullandı.

CHP'li Kış tekstildeki korkunç tabloyu açıkladıCHP'li Kış tekstildeki korkunç tabloyu açıkladı

“MECLİSTE REDDEDİLDİ, AMA UYARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

CHP’li vekil, konuyu daha önce TBMM gündemine taşıdıklarını da hatırlatarak, “Tekstil sektöründeki sorunlara dair önerilerimiz AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Ancak biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda sanayicinin üretim yapması imkânsız. Artık sesimizi duyun” diye konuştu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

