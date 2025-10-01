CHP'li Karasu açıkladı: Milyonlarca kişinin verisi çalındı!

Sahte diploma, e-imza ve sürücü belgesi skandallarının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) yeni bir kriz patlak verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, 101 milyon kişinin kişisel verilerinin bir internet sitesinde erişime açıldığını söyledi.

MİLYONLARCA KİŞİNİN VERİSİ TEK TIKLA İNDİRİLDİ

BTK'dan operasyon: Vatandaşın kişisel bilgilerini çaldılar

BTK, 26 Eylül’de yaptığı duyuruda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen siber operasyon kapsamında “Sowix” isimli yasa dışı sorgu sisteminin tespit edildiğini açıkladı. Ancak duyurunun ardından site kapanmadığı için yaklaşık 101 milyon kişinin TC kimlik numarası, adres, telefon, medeni durum, anne-baba bilgileri ve araç plakaları dahil birçok kişisel veri kısa süreliğine ücretsiz erişime açıldı. BTK’nın siteyi ancak ertesi gün kapatması büyük tepki çekti.

“HER YANINDA ÇÜRÜMÜŞLÜK”

CHP’li Karasu, yaşanan veri güvenliği skandalının kurumun içini boşalttığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin dijital altyapısı ve bilgi güvenliği liyakatsiz yöneticilere teslim edilmiş durumda. BTK, telekomünikasyonun düzenleyici ve denetleyici kurumu olarak uzmanlık ve teknik bilgi gerektirir. Ancak yapılan partizan atamalar, kurumun niteliğini yok etmiş, teknik kadrolar saf dışı bırakılmıştır.”

Aralarında kritik kurum çalışanları da var: Kişisel bilgiler satıldı iddiası Meclis'te

Karasu ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden inşaat mühendisliği kökenli Selahattin Bayramçavuş ve Yakup Dost’un BTK’ya “başkan yardımcısı” olarak atanmasını da eleştirdi.

“BAKANLIK VE BTK SUSKUN”

Skandal sonrası ne BTK Başkanı Abdullah Karagözoğlu ne Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ne de Bakan Abdülkadir Uraloğlu’ndan bir açıklama geldiğini vurgulayan Karasu, “Hepsi ölü taklidi yapıyor. Vatandaşın verisini koruyamayan bir iktidar ülkeyi nasıl koruyacak?” diye tepki gösterdi.

MECLİS’E SORU ÖNERGESİ

CHP’li Karasu, Ulaştırma Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesinde şu sorulara yanıt istedi: