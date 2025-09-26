BTK'dan operasyon: Vatandaşın kişisel bilgilerini çaldılar

BTK'dan operasyon: Vatandaşın kişisel bilgilerini çaldılar
Yayınlanma:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, BTK bünyesinde yer alan USOM tarafından vatandaşların kişisel bilgilerine erişim sağlamak amacıyla 'sowix' isimli yasa dışı sorgu sisteminin kullanıldığına yönelik yapılan tespitler üzerine 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) çalışanlarının, vatandaşların kişisel bilgilerine izinsiz erişim sağladığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında o kişilere gözaltı kararı verildi.

BTK'DAN OPERASYON: VATANDAŞIN KİŞİSEL BİLGİLERİNİ ÇALDILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Milli İstihbarat Teşkilatı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından siber tehditleri tespit ve önleme amacıyla ortak çalışma yürütüldü.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nce (USOM) vatandaşların kişisel bilgilerine erişim sağlamak amacıyla 'sowix' isimli yasa dışı sorgu sisteminin kullanıldığı tespit edildi.

'7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet' ile 'Kişisel verileri ele geçirmek veya yaymak' ve 'Bilişim sistemlerine girme' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
Türkiye
ÖSYM hafta sonu üç ayrı sınav düzenleyecek!
ÖSYM hafta sonu üç ayrı sınav düzenleyecek!
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon: 14 kişi adliyeye sevk edildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon: 14 kişi adliyeye sevk edildi
25 kişi hayatını kaybetmişti: Hasoğlu Apartmanı davası bilirkişi raporu gelmediği için ertelendi
25 kişi hayatını kaybetmişti: Hasoğlu Apartmanı davası bilirkişi raporu gelmediği için ertelendi