Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

Çift haneli enflasyon koşullarında alım gücü her geçen gün erirken milyonların gözü asgari ücret görüşmelerinde.

Asgari ücret pazarlığında bugün kritik bir gün. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14:00'da ilk kez toplanacak. Böylece 2026 yılında geçerli olacak asgari ücrete ilişkin pazarlığın geçtiği rakamlar da ortaya çıkmış olacak.

Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda olacak. Diğer yandan Ankara'dan "beklentiyi düşüren" sinyaller gelmeye devam ediyor.

İstanbul’da düzenlenen “Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi” özel oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret görüşmeleri öncesi ekonominin rotasını çizdi. Emekçinin geçim derdi ile işverenin maliyet hesabı arasına sıkışan asgari ücret için "denge" vurgusu yapan Yılmaz, tarafları koruyacak bir formül aradıklarını belirtti.

"İŞLETMELER KAPANIRSA ÇALIŞAN ETKİLENİR"

Yılmaz, masadaki pazarlık stratejisini ve hükümetin bakış açısını şu sözlerle özetledi:

TCMB yeni Başekonomisti: Asgari ücrete zam işsizlik yaratmaz

“Asgari ücrette esas muhatap işçi ve işveren tarafıdır. Emek tarafı yüksek ücret ister; işletmeler ise istihdamı korumayı hedefler. Bu nedenle iki tarafı da ayakta tutacak bir denge bulmalıyız. İşletmeler kapanırsa bundan en çok çalışan kesim etkilenir. Dolayısıyla dengeler içinde bir rakam ortaya çıkacaktır.”

ENFLASYONDA 'TARIM' MAZERETİ

Hükümetin önceliğinin finansal istikrar ve enflasyonla mücadele olduğunu vurgulayan Yılmaz, ekonomik programın adım adım işlediğini savundu. Geçen yıl mayıs ayında yüzde 75'e dayanan enflasyonun bugün yüzde 31,1 seviyesine indiğini hatırlatan Yılmaz, hedeflerin tam tutmamasında tarım sektöründeki daralmayı işaret etti.

Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!

Yılmaz, “Tarımda daha iyi bir yıl geçirsek enflasyonda 20’lere inebilirdik” diyerek, gıda fiyatlarındaki olumsuzluğun enflasyonist baskıyı artırdığını itiraf etti.

MALİ DİSİPLİN VE DEPREM FATURASI

Deprem felaketinin bütçeye getirdiği ağır yüke de dikkat çeken Yılmaz, son üç yılda bu alana 90 milyar dolarlık kaynak aktarıldığını belirtti. Bu devasa harcamaya rağmen mali disiplinden taviz verilmediğini savunan Yılmaz, deprem etkisi hariç tutulduğunda bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3’ün altına düşebileceğini ifade etti.

2026 İÇİN 'DÖNÜŞÜM' SİNYALİ

Yılmaz, 2026 yılının finansal koşullar açısından çok daha olumlu geçeceğini öngördüklerini paylaştı. Dar gelirliyi korumak için kira ve gıda harcamalarının öncelikli alanlar olduğunu belirten Yılmaz, sosyal konut projelerine olan yoğun talebi de hatırlattı.

Kredi fazileri neden düşmüyor? Merkez Bankası Başkanı itiraf etti: Bankalar enflasyona bakıyor

Sanayi ve ihracat verilerine de değinen Yılmaz, savunma sanayiinde 7 milyar doları aşan ihracatın önümüzdeki dönemde 10 milyar dolar barajını geçmesini beklediklerini sözlerine ekledi.