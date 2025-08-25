Cem Küçük 'Tozpembe tablo olsa ben de çizerdim ama' deyip iktidara kara haberi duyurdu

Ekonominin hali gözler önündeyken iktidara yakın isimler de artık pembe tablo çizemiyor. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük de firmaların durumunu örnek göstererek ekonomide işlerin iyi olmadığını yazdı.

Küçük Merkez Bankası rezervlerinde iyileşme, enflasyonda gerileme olduğunu belirtirken "Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var." diyerek ekonomideki kötü tabloya işaret etti.

Piyasaların kan ağladığını yazan Küçük hafta sonu gittiği kahvaltıcıdan 6-7 aydır kötü giden işlerden, namaz çıkışı ekonomiden dert yanan halktan, büyük sıkıntı içinde olan sanayicilerden bahsetti.

Türkiye'nin en büyük firmalarının açıkladığı zarara dikkat çeken Küçük şunları kaydetti:

"Türkiye’nin en büyük firmaları son altı ayda zarar açıkladılar. Mesela Arçelik son altı aylık periyotta 4 milyar, Kalyon Güneş Teknolojileri 1 milyar 268 milyon, Doğanlar Mobilya 1 milyar 212 milyon, Vestel 12 milyar, Carrefour Sabancı 3 milyar 233 milyon TL zarar açıkladılar...

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının durumu bu. Peki neden zarar ediyorlar? Birincisi giderler pahalı, işçilik maliyetleri çok yüksek. Döviz artmıyor. Bu vatandaş için iyi ama ihracat yapanlar için kötü. En önemlisi para pahalı, yani faizler zirvede. Yüzde 43’le borçlanmak kârınızın çoğunu vermek demek... Bir diğer sebep de satış yok. Dünyada da genel bir sıkıntı olduğu için ihracat zayıf..."

"PARANIN UCUZLAŞMASI ŞART"

Özel sektör çalışanlarının durumunun da çok kötü olduğunu ifade eden Küçük, "Ülkede genel durumu iyi olanlar var ama bu dönemde sanayici, üretici, iş yapanlar, esnaf ayı zor çıkartıyorlar... " dedi ve icra dosyası artışına dikkat çekti.

"Bu durumdan çıkmak için paranın ucuzlaması şart." diyen Küçük, mevcut tablonun nedeni olarak yüksek faizi gösterdi. Ancak faizin neden yüksek olduğunu açıklamadı. Faizler inmezse piyasalar daha kötü olur. Vergi ve işçilik maliyetlerinin makul seviyeye gelmesi lazım.

"TOZPEMBE TABLO OLSA BEN DE ÇİZERDİM"

"Hükûmetin sokağa bakmasında fayda var. Küçük esnafla konuşması şart... " diyen Küçük son olarak şunları kaydetti: