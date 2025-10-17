Çalışanlar için kritik karar: AYM 'hukuka aykırı' dedi kanun maddesini iptal etti

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre AYM, İş Mahkemeleri Kanunu’nun ilgili maddesini Anayasa’nın 13. ve 36. maddelerine aykırı bularak iptal etti.

Ücretli çalışan sayısı açıklandı

Mevcut düzenlemeye göre, işe iade talebinde bulunan bir çalışanın hem taşeron hem de asıl yüklenici firmayı bilmesi ve arabuluculuk sürecini her ikisine karşı birlikte yürütmesi gerekiyordu.

“MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI KISITLANIYORDU”

Yüksek Mahkeme kararında, düzenlemenin amacının işe iade davalarında taraf sıfatına ilişkin sorunları önlemek olduğu vurgulandı. Ancak bu uygulamanın, çalışanın mahkemeye erişim hakkını kısıtladığı sonucuna varıldı.

“İŞÇİYE EK YÜK GETİRİYOR”

NTV’nin haberine göre, iptal kararında söz konusu zorunluluğun uygulamada işçiye fazladan yük getirdiğine dikkat çekildi. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

Özgür Erdursun milyonlarca çalışanı uyardı: Emeklilikte planlama hayati önem taşıyor

“İşçinin tarafı olmadığı asıl işveren ve alt işveren arasındaki hukuki ilişkiyi tespit ederek arabuluculuk sürecini her iki tarafa karşı birlikte yürütmesini zorunlu kılan kural, işe iade talebinde bulunan işçiye katlanamayacağı bir yükümlülük yüklemektedir.”

ÇALIŞANLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

Bu kararla birlikte, işe iade davası açmak isteyen çalışanlar artık asıl işveren ve alt işveren için ayrı ayrı arabulucuya başvurmak zorunda kalmayacak. Düzenleme, hem bürokratik süreci kolaylaştıracak hem de işçilerin adalete erişimini hızlandıracak.