Ücretli çalışan sayısı açıklandı
TÜİK, 2025 Ağustos dönemine ilişkin ücretli çalışan sayısını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025 dönemine ilişkin Ücretli Çalışan İstatistiklerini yayımladı. Verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1,2 artış gösterdi. Ancak aylık bazda herhangi bir değişim yaşanmadı.

YILLIK BAZDA 184 BİN KİŞİLİK ARTIŞ

TÜİK’in açıklamasına göre, ücretli çalışan sayısı 2024 Ağustos’unda 15 milyon 904 bin 602 kişi iken, 2025’in aynı ayında bu sayı 16 milyon 89 bin 450 kişiye yükseldi. Böylece yıllık bazda 184 binden fazla istihdam artışı kaydedildi.

SANAYİ GERİLERKEN İNŞAAT VE HİZMETLER YÜKSELDİ

Sektörel dağılıma bakıldığında, sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yıllık bazda %3,6 azaldı. Buna karşılık inşaat sektöründe %7,2, ticaret-hizmet sektöründe ise %2,6 artış kaydedildi.

Uzmanlar, sanayi istihdamındaki düşüşün üretim ve dış talepteki yavaşlamadan kaynaklanabileceğini, buna karşın inşaat ve hizmetlerde canlanmanın sürdüğünü belirtiyor.

AYLIK BAZDA DEĞİŞİM GÖRÜLMEDİ

Toplam ücretli çalışan sayısı, bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi. Ancak sektör bazında farklılıklar dikkat çekti.

Ağustos ayında sanayide ücretli çalışan sayısı %0,6 azaldı, inşaatta %0,4, ticaret-hizmet sektöründe ise %0,2 oranında arttı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

