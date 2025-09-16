TÜİK temmuzda ücretli çalışanların sayısını açıkladı

TÜİK temmuzda ücretli çalışanların sayısını açıkladı
Yayınlanma:
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 artışla 16 milyon 101 bin 724’e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Temmuz 2024'te 15 milyon 910 bin 286 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1,2 artışla 16 milyon 101 bin 724 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,5 azalırken inşaatta yüzde 7,7, ticaret-hizmetlerde yüzde 2,5 arttı.

alisann.jpg

AYLIK DEĞİŞİM

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, temmuzda bir önceki aya göre 0,3 yükseliş kaydetti.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,1 azalırken inşaatta yüzde 0,9 ve ticaret-hizmetlerde yüzde 0,3 artış gösterdi.

Kaynak:AA

