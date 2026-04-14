BYD'nin fabrikasında yangın!

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olan Çin merkezli BYD şirketinin Shenzhen şehrinde yer alan fabrikasında sabahın erken saatlerinde büyük bir yangın felaketi yaşandı. Şirket yetkilileri tarafından paylaşılan bilgilere göre, yerel saatle 02.48 sularında fabrikanın dış cephesindeki yalıtım çalışmaları esnasında başlayan alevler, kısa sürede tüm tesisi etkisi altına aldı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirilirken, yangının kontrol altına alınması saatler sürdü.

MADDİ HASARIN BOYUTU KORKUTUCU

Yangının ardından yapılan ilk incelemelerde, tesisin büyük bir kısmının tamamen kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Fabrika içerisindeki çok sayıda üretim bandının kül olduğu belirtilirken, toplam maddi hasarın 1 milyar dolar sınırını aşabileceği ifade ediliyor.

Küresel otomobil pazarında dengeleri değiştiren şirketin bu kayıptan sonra üretim takviminde nasıl bir değişikliğe gideceği ise merak konusu.

TÜRKİYE’YE VERİLEN SÖZLER VE SAĞLANAN AYRICALIKLAR

BYD’nin Çin’deki fabrikasının yanması, gözleri şirketin Türkiye’deki "hayalet" yatırımına çevirdi. Çinli dev, 2023 yılının Temmuz ayında Türk yetkililerle masaya oturmuş ve Manisa ilinde 1 milyar dolarlık bir yatırım yaparak otomobil üretim tesisi kuracağını resmen taahhüt etmişti.

Ancak bu imza, sadece bir yatırım sözü olarak kalmadı; BYD bu sözleşme sayesinde Türkiye pazarında çok kritik vergi muafiyetlerinden ve gümrük avantajlarından yararlanmaya başladı. Son iki yıllık süreçte bu muafiyetlerin rüzgarıyla Türkiye pazarında en hızlı büyüyen markalar arasına giren şirket, iş icraata gelince sessizliğe büründü. Söz verilen Manisa yatırımı için bugüne kadar sahada hiçbir somut adım atılmaması, otomobil alıcıları ve kamuoyunda "Ayrıcalıklar kullanıldı ama yatırım nerede?" tepkisine yol açtı.

1 MİLYAR DOLARLIK CEZA KAPIDA MI?

Şirketin taahhütlerini yerine getirmemesi üzerine Ticaret Bakanlığı’nın satış kotalarını artırmadığı biliniyor.

Konuya ilişkin daha önce yetkililerden yapılan açıklamalarda BYD’nin sözünü yerine getirmemesi halinde yaptırım uygulanacağı ifade edilmişti.