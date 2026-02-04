Çin merkezli otomotiv üreticisi BYD'nin yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, Manisa'da yıllık 150 bin adet kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi kuracağı duyurulmuş ve konuyla ilgili hazırlıklara başlanmıştı. Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Çevre Derneği Başkanı Ali Suat Ertosun, BYD’nin Manisa’daki yatırımına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ertosun, güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere dayanarak yatırımın iptal edildiğini iddia etti. Basın toplantısında konuşan Ertosun, siyasi iktidar ve bazı yetkililerin yatırımın hayata geçirileceğini savunduğunu hatırlattı. Ancak kulis bilgilerine göre, Çinli şirketin Manisa’daki yatırım planından vazgeçtiğini öne sürdü.

BYD'nin Manisa fabrikasına ne oldu?

"2026'DA FAALİYETE GEÇECEKTİ TEK ÇİVİ ÇAKILMADI"

"Siyasi iktidar ve görevliler BYD yatırımının gerçekleşeceğini söylüyorlar. Biz de güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgilere ve kulis haberlerine göre bu yatırımın olmayacağını söylüyoruz" diyen Ertosun'un açıklamasında,

"Çinlilerin vazgeçtiğini söylüyoruz. Çinlilere verilen tavizlerin de çok fazla olduğunu, bizim Çin’le aramızdaki 41 milyar dolar cari açık var. Bunların karşılığında bu tavizlerin verildiğini düşünüyoruz. Manisa’daki bazı yetkililerle konuştum. En üst düzeyde bunlar da. Diyorlar ki: bu gerçekleşmeyecek. Hatta söyledikleri şu: Şubat, Mart aylarında açıklanacak, diyorlar. Biz açıklamayı bekliyoruz. Diyorlar ki olacak. İşte orada küçük küçük faaliyetler var. Ama düşünün, orası neresiydi? Manisa’nın en verimli tarım alanıydı, Karaali’ydi. Orada insanın vicdanı sızlıyor. 2026 yılında faaliyete geçecekti. Daha tek çivi çakılmadı. 12 bin tane işçi çalışacak, diyorlar. Çalışıyor mu? Kaç bin tane Çinlinin geleceği belli mi? Burada nasıl bir koloni kuracakları belli mi? Bir de lojman yapmaya karar verdi OSB. Bugüne kadar bir tek işçiye lojman yaptılar mı? Türkiye’de bütün OSB’leri düşünün. Eski kamu iktisadi teşebbüsleri yapıyorlardı. Çok güzeldi. Bugüne kadar OSB’ler bir tek işçisine lojman yapmadı. Ama BYD Manisa’da yatırım yapmaya karar verdikten sonra 2024 yılında yönetmelik değiştirildi. OSB’ler lojman yapmaya karar verdiler. İlk uygulamasını Manisa’da yaptılar. Şimdi biz bunları Çinliler için yapmıyoruz. Tabii öyle diyecekler. Çinliler için yapıyoruz diyecek halleri yok ya. Ama Manisa yapıyor, Antep, Antalya niye yapmıyor? Sakarya niye yapmıyor? Bunların da irdelenmesi lazım" ifadeleri yer aldı.

BYD'nin kurulacağı saha için yapılan elektronik altyapı ihalesinin de iptal edildiği de iddialar arasında.