BYD yeni üssü için gözlerini Avrupa’nın güneyine çevirdi

Devlet desteği olmadan faaliyet gösteren az sayıdaki Çin şirketinden biri olan şirket, sadece on yılda küresel otomobil üreticileri arasında ilk 10'a girmeyi başardı.

Elektrikli modellerinin gövde panellerinden akülerine kadar her şeyi kendi bünyesinde üreten, üretim sürecini tamamen kontrol eden az sayıdaki şirketten biridir . Dış tedarikçilere bağımlı olmayan bu tam dikey entegrasyon, hayati öneme sahip olduğunu kanıtlamıştır; zira bu sayede BYD, küresel satışlarda Tesla'yı bile geride bırakarak başarısının sadece bir tesadüf olmadığını kanıtlamıştır.

2024 yılına gelindiğinde BYD, 4,3 milyondan fazla elektrikli ve hibrit araç üreterek Volkswagen ve Stellantis gibi geleneksel devlerin hakimiyetini açıkça tehdit ediyordu. Ancak stratejisi, Çin'den Ro-Ro gemileriyle araç ihraç etmekle sınırlı değil; maliyetleri düşürmesine, gümrük vergilerinden kaçınmasına ve pazara sunma hızını artırmasına olanak tanıyan yerel tesislere yatırım yaparak "yerel üretim" modelini izliyor.

BYD'nin Macaristan ve Türkiye'de halihazırda inşaatı devam eden iki fabrikası bulunuyor ve önümüzdeki aylarda faaliyete geçmesi bekleniyor . Uluslararası haberlere göre, bir sonraki ünitenin Güney Avrupa'da kurulması planlanıyor ve bu sayede İspanya ve İtalya pazarlarında daha uygun fiyatlı elektrikli modellere olan artan talep karşılanacak.

Zaten Barselona'da Ebro'nun Chery ile yaptığı ortaklıklara ev sahipliği yapan İspanya, en olası senaryo. Kaynaklar, kararın esasen verildiğini belirtirken, Katalonya Sanayi ve Çalışma Bakanı Miquel Samper, Asya deviyle resmi görüşmelerin başladığını doğruladı.

Cantabria, Valensiya ve Asturias gibi bölgeler de büyük yatırım için yarışsa da, Katalonya liderliği ele geçirmiş gibi görünüyor. Bölge, Zona Franca'daki eski Nissan fabrikasını yeniden canlandırmayı başardı ve bu da hazır altyapı ve uygun bir yatırım ortamı arayan BYD için güçlü bir cazibe merkezi haline geldi.

Anlaşmanın tamamlanması halinde İspanya, Çin otomotiv endüstrisinin Avrupa'daki merkezi konumunu daha da güçlendirecek .