BYD Macaristan,Türkiye derken Avrupa'daki üçüncü otomobil fabrikasını açacak

BYD Macaristan,Türkiye derken Avrupa'daki üçüncü otomobil fabrikasını açacak
Yayınlanma:
Çin'in en büyük otomobil üreticisi BYD, ilk iki fabrikası için Macaristan ve Türkiye'yi seçtikten sonra , bölge pazarına hizmet etmek üzere Avrupa'da üçüncü fabrikasını kurmak için başlıca aday olarak İspanya'ya yöneldi .

Reuters'ın aktardığı kaynaklara göre, üçüncü santral için favori ülke, nispeten düşük üretim maliyetleri ve gelişmiş yenilenebilir enerji ağı nedeniyle İspanya.

byd.jpg

BYD İspanya ve Portekiz Müdürü Alberto De Aza, ülkenin yeterli endüstriyel altyapıya ve uygun fiyatlı elektriğe sahip olduğunu, bu nedenle üretimi genişletmek için ideal olduğunu belirtiyor.

Ancak karar henüz kesinleşmedi. BYD hala başka ülkelere bakıyor ve yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen yeni tesis için yer seçiminin Çin düzenleyicilerinden onay alması gerekiyor.

byd2.jpg

Çin otomobillerinin üretimi için daha önce Almanya'nın olası bir lokasyon olduğu belirtilmişti ancak yüksek işçilik ve elektrik maliyetleri bu seçeneği zorlaştırıyordu.

İspanya Sanayi Bakanlığı ve BYD temsilcileri henüz medyada yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapmadı.

Batı’dan Doğu’ya zihin göçü: Yapay zekanın yeni merkezi çöl kumlarında yükseliyorBatı’dan Doğu’ya zihin göçü: Yapay zekanın yeni merkezi çöl kumlarında yükseliyor

Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacakAlmanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak

Time dergisi daha önce 2025'in en iyi icatlarını sıraladığı listede, ulaşım alanındaki en iyi icat olarak BYD Seagull hibriti seçilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Ekonomi
Yarına kadar satışta olacak: 376 liraya yurt dışına uçak bileti kampanyası
Yarına kadar satışta olacak: 376 liraya yurt dışına uçak bileti kampanyası
KONDA'dan ezber bozan enflasyon analizi! İşte Türkiye'nin içinde bulunduğu çıkmaz
KONDA'dan ezber bozan enflasyon analizi! İşte Türkiye'nin içinde bulunduğu çıkmaz