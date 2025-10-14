BYD Macaristan,Türkiye derken Avrupa'daki üçüncü otomobil fabrikasını açacak

Reuters'ın aktardığı kaynaklara göre, üçüncü santral için favori ülke, nispeten düşük üretim maliyetleri ve gelişmiş yenilenebilir enerji ağı nedeniyle İspanya.

BYD İspanya ve Portekiz Müdürü Alberto De Aza, ülkenin yeterli endüstriyel altyapıya ve uygun fiyatlı elektriğe sahip olduğunu, bu nedenle üretimi genişletmek için ideal olduğunu belirtiyor.

Ancak karar henüz kesinleşmedi. BYD hala başka ülkelere bakıyor ve yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen yeni tesis için yer seçiminin Çin düzenleyicilerinden onay alması gerekiyor.

Çin otomobillerinin üretimi için daha önce Almanya'nın olası bir lokasyon olduğu belirtilmişti ancak yüksek işçilik ve elektrik maliyetleri bu seçeneği zorlaştırıyordu.

İspanya Sanayi Bakanlığı ve BYD temsilcileri henüz medyada yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapmadı.

Time dergisi daha önce 2025'in en iyi icatlarını sıraladığı listede, ulaşım alanındaki en iyi icat olarak BYD Seagull hibriti seçilmişti.