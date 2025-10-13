Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak

Çin'deki elektrikli araç üretimi pazarının genişlemesi, on yıldan uzun bir süre önce başlayan araştırmaların bir sonucu. BYD, özellikle bataryalı otomobilleri rekabetçi fiyatlarla pazarlayarak, Batı otomotiv mükemmelliğinin merkezi olan Almanya da dahil olmak üzere, içinde bulunduğumuz coğrafyada bile kendine önemli bir yer edinmeyi başardı.

YENİ ALMAN MOTORU

Yeni ürünlerine güç vermek üzere Almanya'dan metanol bazlı çift yakıtlı bir motor geliyor. MAN Energy Solutions'ın yüksek hızlı tren müdürü Florian Keiler , kapsamlı bir incelemenin ardından PFI yanma teknolojisinin en uygun olduğuna karar verdiklerini açıkladı. Yanma sürecinin temel geliştirme çalışmaları geçen yıl başladı ve bu da metanol motorunun ilk saha testlerinin 2026'da yapılmasına yol açtı. Keiler, " MAN 175DF-M motoru 2026 sonunda ticari kullanıma hazır olacak " diye açıkladı.

YENİ YAKIT HAREKETE GEÇTİ

Denizcilik dünyasından araştırmalar otomotiv sektörüne kaydı. Metanolle çalışan 175DF-M , Alman üreticinin MAN 32/44CR ve MAN 49/60DF modellerini de içeren yeni düşük emisyonlu serisinin amiral gemisi modeli haline geldi. 175DF-M, hem dizel-elektrikli hem de dizel-mekanik modlarda maksimum verimlilik sağlayacak şekilde geliştirildi.

YENİ MOTOR PAZARDA DEVRİM YARATIYOR

Bu, tarafsızlık ilkesine saygı duyulduğu sürece, tamamen elektrikli otomobillere geçerli bir alternatif teşkil ediyor. Avrupa yönetmelikleri net zaman sınırları koymuş olsa da, rakamlara bakıldığında ve sadece İtalya'da değil, akülü otomobillere yönelik ticari tepkinin zayıf olduğu ve Çinli rakiplerin ticarileşmesini desteklediği görülüyor. Mevcut durum göz önüne alındığında, Avrupa'nın, özellikle Almanya ve İtalya'nın, otomotiv endüstrisiyle birlikte çalışması ve talep ilkesine aykırı davranmaması önemli. Avrupa'nın araştırma ve inovasyon yoluyla otomotiv pazarı hakkında hâlâ söyleyecek çok şeyi var. Tek yapması gereken doğru tarifi bulup bunu mümkün olan en kısa sürede yapmak.