Uzaktan kumandalı araçlar gerçek oluyor: Araba sizde kontrol başka yerde... Güvenli mi bilmiyoruz ama çok yenilikçi!

Almanya'da 1 Aralık'tan itibaren belirli bölgelerde uzaktan kumandalı araçların ticari olarak kullanılmasına izin verilecek ve bir şirket bu konuda buzları eritiyor.

Bu, 2018 yılında kurulan ve uzaktan kumandalı araç teknolojisi geliştiren Berlin merkezli bir şirket olan Vay. San Francisco ve Şanghay'daki robot taksilerin aksine , Vay farklı bir hizmet sunuyor. Uzaktan sürücüler, müşteriye bir araba "teslim ediyor" ve müşteri aracı kendisi kullanıyor; park etme işini ise uzaktan sürücü üstleniyor.

Vaya CEO'su ve kurucu ortağı Thomas von der Ohe, "Amaç, insanları başka bir araba almak zorunda olmadıklarına -veya hiç almak zorunda olmadıklarına- ikna ederek özel araç sahipliğini gereksiz kılmak ve şehirleri daha sürdürülebilir hale getirmek," dedi .

Kiralama ücreti dakika başına alınıyor. Von der Ohe, hizmetin Las Vegas'ta test edildiğini ve Almanya'daki yetkililerle güvenlik ve teknik koşullar konusunda bir anlaşmaya varıldığını belirtiyor.

'GELECEĞİN İŞİ'

Şirketin en büyük varlığı ve gideri, Uber, taksi hizmetleri ve kamyonculuktan gelen şoförleridir. Ohe, "İnsanlar bunu geleceğin işi olarak görüyor. Tuvalet ve öğle yemeği molaları var, tek başlarına değil, bir ekip halinde çalışıyorlar," dedi ve şoförlerin yolculuk başına değil, saat başına ücret aldığını ekledi.

Polonyalı sürücü Bartek Sztendel , uzun mesafe sürücüsü olmaya hak kazanmadan önce birkaç haftalık eğitimde yüzlerce kilometre yol kat etti. Oyun deneyimi olanların gerekli becerileri daha hızlı edinebileceğini söylüyor. Need for Speed ​​gibi oyunları oynamaktan keyif alsa da, Guardian'ın yazdığına göre bu iş için sakinlik ve sorumluluğun daha önemli olduğunu vurguluyor .

