Çin arabaları yükseliyor ancak akıllarda deli sorular??? Fiyatı güzel ama ya sonra…

Araçların yeni olmasının en büyük avantajlarından biri olduğunu söyleyen uzman, şunları kaydetti:

"Bu, alıcıların dikkatini çekiyor. Çünkü ne kadar marka olursa olsun, sıfır bir araba kullanmak ikinci el bir arabadan daha üstündür. Yeni bir arabada her şey yenidir ve belirli bir süre tamirciye ihtiyaç duyulmaz. Bu arabalar yeni teknolojilerle donatılmıştır. Elektronik sistemler, akıllı kontrol fonksiyonları ve çeşitli sensörlerin sağlanması, arabaları daha çekici ve karlı hale getirir."

Uzman, Çin otomobillerin konforlu ve ferah olmasının da önemli olduğunu söyledi:

"Örneğin, Alman, Avrupa veya Kore otomobillerini fiyat açısından karşılaştırdığımızda, 20.000 manat civarındaki otomobiller genellikle küçük segmente girer. Ancak aynı fiyata sahip Çin otomobilleri daha ferah bir iç mekana ve yüksek konfora sahiptir. Bu nedenle alıcılar Çin otomobillerini daha çok tercih ediyor."

Bu araçların olumsuz yanlarına değinen uzman, asıl endişenin dayanıklılıkla ilgili olduğunu kaydetti:

"Bu arabaların beş yıl sonra nasıl çalışacağı, dayanıklı olup olmayacağı ise bir soru. Bir araba satın almadan önce fiyatına değil, yedek parça bulunabilirliğine bakmalısınız. Şu anda servis hizmetleri yetersiz. Hepsi yeni teknolojiye sahip olduğu için arıza tespiti ve onarımı zor. Bu arabalar yalnızca yetkili bayilerde, yani bir servis merkezinde tamir edilmeli."

Otomotiv uzmanı ayrıca marka değerinden de bahsetti. Çin otomobillerinin ikinci el pazarında ne kadar satılacağının belirsiz olduğunu söyledi:

“Japon ve Amerikan arabalarıyla karşılaştırıldığında, Çin arabalarında marka konusu ön plana çıkıyor. Alıcının aklındaki en önemli sorulardan biri şu: Bu arabayı yarın satabilecek miyim, ikinci el piyasası olacak mı? Bu hala belirsizliğini koruyor. Markanın güvenilirliği ve parçaların uzun ömürlülüğü de önemli faktörler. Örneğin, Avrupa ve Kore arabaları genellikle 150-200 bin kilometreyi sorunsuz kat edebiliyor. Ancak Çin arabalarının 50 veya 100 bin kilometreden sonra nasıl performans göstereceği bilinmiyor. Üstelik bu arabalar kurumsal olarak üretildiği için bazen daha çabuk arızalanıyorlar. Akü ve fabrikasyon hataları gibi sorunlar diğer rakiplere göre daha sık görülüyor.”