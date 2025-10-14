Batı’dan Doğu’ya zihin göçü: Yapay zekanın yeni merkezi çöl kumlarında yükseliyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), beş yıl içinde 10.000 yapay zeka şirketine sahip olacak; şu anki " sadece" 1.500 şirketten daha fazla. Aynı zamanda ülke , geleneksel endüstriyel sektörleri, pazar payını sürekli olarak artırmak ve sürdürmek için mümkün olan her yerde yapay zeka kullanmaya teşvik etmeyi amaçlıyor .

BAE, yapay zeka alanında bir süper güç olma planına sahip. Bu hedefi desteklemek için, 2017 yılında dünyada Yapay Zeka Bakanı olarak atanan ilk ülke oldu. Ekselansları Ömer Sultan El Uleme, bu hafta Dubai'de düzenlenen Expand North Star etkinliğinde yaptığı konuşmada, BAE hükümetinin tüm sektörlerdeki kuruluşlarda yapay zekanın benimsenmesini teşvik etmeyi amaçlayan politikasını özetledi.

Al Olama, "Nihai hedefin ne olduğunu anladığımız ve bunu çok proaktif adımlarla gerçekleştirdiğimiz dengeli bir yaklaşım benimsemeye çalışıyoruz," dedi. "En iyi beyinleri ve en iyi şirketleri buraya çekmek için çok çalışıyoruz. Yapay zekaya tamamen odaklanmış 1.500'den fazla şirketimiz var ve bu, bölgedeki en yüksek sayı. Bunun iyi bir başlangıç ​​noktası olduğuna inanıyoruz ve hedefimiz önümüzdeki beş yıl içinde 10.000 yapay zeka şirketine ulaşmak."

Ülke, hedefine ulaşmak için dünyanın dört bir yanından en zeki insanların "BAE'ye gelebileceği" bir ortam yaratmaya çalışacak.

BAE'deki ekonomik faaliyetlerin çoğunluğunu özel sektör oluştururken, kamu sektörü de ekonominin ve toplumun hayati bir unsurudur. Emirliğin yapay zeka planları, BAE Yüzüncü Yıl 2071 girişimi kapsamında hükümet politikalarının merkezinde yer almaktadır.

Kutlama, ülkenin Britanya'dan bağımsızlığının 100. yıl dönümünü kutlayacak. Girişim, kamu ve özel sektörlerin her düzeyde verimliliğini artırmak ve ülkeyi bu alanda dünya lideri yapmak için yapay zekayı devreye sokmayı planlıyor. Bu hedef, ülkenin petrol ve doğalgaz gelirlerine olan aşırı bağımlılığından başarıyla uzaklaşmasına yardımcı olacak.

Yapay zekâyı teşvik etmeye odaklanan programların merkezinde bir yapay zekâ sertifikasyon ve sıralama programı yer alıyor. Bu program, şirketleri yetkinlik düzeylerine ve BAE ekonomisine "yerleşikliklerine" göre derecelendiriyor. Sertifikasyon başvurusunda bulunan şirketler, "sıradan yapay zekâ şirketlerinden", ülkede etkili bir varlığa sahip olan, kendi modellerini geliştiren ve ülkede kullanılmak üzere ürünler geliştiren şirketlere kadar uzanıyor.

"Sadece bir yapay zeka şirketiyseniz , D seviyesi alırsınız," diye açıkladı Al Olama. "Burada bir varlığınız varsa, rütbe C'ye yükselir. Burada Ar-Ge yaparsanız, rütbe B olur. Son olarak, burada bir merkez açarsanız, yapay zeka modellerinizi burada oluşturursanız, ekibiniz burada olur ve yapay zekanız BAE için modellenirse, S seviyesi alırsınız," diye ekledi Al Olama.

Diğer tüm koşullar eşit olduğunda, hükümetin hangi şirketi destekleyeceğini belirleyen şey derecelendirme olacak.

Öte yandan ülke yetkilileri, yapay zekanın tüm endüstriyel sektörlerde yaygınlaştırılmasını teşvik etmek için çaba gösterecek.

Al Olama, "BAE'nin nerede olduğunu düşünürseniz, lojistik, turizm, havayolları vb. alanlarda faaliyet gösteriyoruz," diye ekledi. "Son elli yılda elde ettiğimiz pazar payı, yeni iş yapma yöntemlerine yatırım yapmamız sayesinde geldi. Bu nedenle, tüm sektörlerimizin yapay zeka kullandığından emin olmak istiyoruz."