Büyük otomobil pazarı çöktü: Otomobil fiyatları ikiye katlandı

Büyük otomobil pazarı çöktü: Otomobil fiyatları ikiye katlandı
Yayınlanma:
Dünyanın en büyük otomobil pazarlarından biri, araç fiyatlarının daha önce görülmemiş seviyelere ulaşmasıyla sert bir düşüş trendine girdi.

Rusya'dan﻿ bahsediyoruz ; 2021'den 2025'e kadar geçen dört yılda yeni bir otomobilin ortalama satın alma fiyatı %71 artarak 36.340 avroya ulaştı. Bu rakam, Rus pazarının tarihindeki herhangi bir dönemden daha yüksek bir seviye.

Esasında 2021 yılında sıfır bir otomobilin ortalama fiyatının 20 bin avronun biraz üzerinde olduğu döneme kıyasla 15 bin avronun üzerinde bir artıştan bahsediyoruz .

30577629.jpg

Yukarıdaki istatistikler, Avtostat şirketinin yaptığı bir analizden elde edilmiştir ve geçerli istatistiklerle Rusya pazarının tarihinde kaydedilen en yüksek fiyat seviyesinde olduğunu teyit etmektedir; zira sadece son on iki ayda fiyatlar %8 artmıştır.

Araştırmada ayrıca, fiyat artışlarının tarifelere , daha sıkı çevresel gerekliliklere veya pahalı güvenlik standartlarına bağlı olduğu diğer pazarlardan farklı olarak Rusya'da fiyat artışının bu faktörlerden bağımsız olarak kaydedildiği belirtiliyor.

new-cars-among-new-china-980523666-b2829a.webp

Bu fahiş fiyat artışının tipik bir örneği, ülkenin en popüler modellerinden biri olan Lada Vesta'dır . 2020 yılı sonunda bu modelin fiyatı sadece 7.100 avro iken , bugün taban fiyatı 13.420 avrodan başlıyor; bu da 5 yılda 6.000 avrodan fazla bir artışa denk geliyor .

Aynı zamanda ikinci el otomobil pazarında da yukarı yönlü fiyat artışları görülüyor, ikinci el bir otomobilin ortalama fiyatı artık 12.700 avroya ulaşmış durumda.﻿

Fiyatlar şimdiden tarihi zirvelere ulaşmış olsa da, analistler durumun daha da kötüleşeceği konusunda uyarıyor. Aralık ayından itibaren gümrük vergilerinde önemli artışlar yürürlüğe girecek ve bunun yeni bir fiyat artışı dalgasına yol açması bekleniyor.

Birçok tüketici, yeni vergiden kaçınmak için ekim ayında araba almaya akın etti ancak buna rağmen pazar önceki yıllara kıyasla durgun kalmaya devam ediyor. Gösterge olarak, ﻿ yaklaşan artışlara rağmen pazar,﻿ Ekim 2024'e kıyasla %3,2'lik bir düşüş kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Ekonomi
Ünlü iktisatçıdan “Bütçe sermayeye hizmet ediyor” isyanı! İktidara çağrı yaptı
Ünlü iktisatçıdan “Bütçe sermayeye hizmet ediyor” isyanı! İktidara çağrı yaptı
Hamsi kaçıyor!
Hamsi kaçıyor!
Coca-Cola'ya Türkiye'de dev ceza!
Coca-Cola'ya Türkiye'de dev ceza!