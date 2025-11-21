Rusya'dan﻿ bahsediyoruz ; 2021'den 2025'e kadar geçen dört yılda yeni bir otomobilin ortalama satın alma fiyatı %71 artarak 36.340 avroya ulaştı. Bu rakam, Rus pazarının tarihindeki herhangi bir dönemden daha yüksek bir seviye.

Esasında 2021 yılında sıfır bir otomobilin ortalama fiyatının 20 bin avronun biraz üzerinde olduğu döneme kıyasla 15 bin avronun üzerinde bir artıştan bahsediyoruz .

Yukarıdaki istatistikler, Avtostat şirketinin yaptığı bir analizden elde edilmiştir ve geçerli istatistiklerle Rusya pazarının tarihinde kaydedilen en yüksek fiyat seviyesinde olduğunu teyit etmektedir; zira sadece son on iki ayda fiyatlar %8 artmıştır.

Araştırmada ayrıca, fiyat artışlarının tarifelere , daha sıkı çevresel gerekliliklere veya pahalı güvenlik standartlarına bağlı olduğu diğer pazarlardan farklı olarak Rusya'da fiyat artışının bu faktörlerden bağımsız olarak kaydedildiği belirtiliyor.

Bu fahiş fiyat artışının tipik bir örneği, ülkenin en popüler modellerinden biri olan Lada Vesta'dır . 2020 yılı sonunda bu modelin fiyatı sadece 7.100 avro iken , bugün taban fiyatı 13.420 avrodan başlıyor; bu da 5 yılda 6.000 avrodan fazla bir artışa denk geliyor .

Aynı zamanda ikinci el otomobil pazarında da yukarı yönlü fiyat artışları görülüyor, ikinci el bir otomobilin ortalama fiyatı artık 12.700 avroya ulaşmış durumda.﻿

Fiyatlar şimdiden tarihi zirvelere ulaşmış olsa da, analistler durumun daha da kötüleşeceği konusunda uyarıyor. Aralık ayından itibaren gümrük vergilerinde önemli artışlar yürürlüğe girecek ve bunun yeni bir fiyat artışı dalgasına yol açması bekleniyor.

Birçok tüketici, yeni vergiden kaçınmak için ekim ayında araba almaya akın etti ancak buna rağmen pazar önceki yıllara kıyasla durgun kalmaya devam ediyor. Gösterge olarak, ﻿ yaklaşan artışlara rağmen pazar,﻿ Ekim 2024'e kıyasla %3,2'lik bir düşüş kaydetti.