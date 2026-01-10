Vergi verenlerin sayısında rekor artış!

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) 2025 yılı sonu verilerine göre, Türkiye'de gelir vergisi ödemekle yükümlü olanların sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 15,3 artış göstererek 3 milyon 6 bin 533 kişiye ulaştı.

Rakıdaki vergi oranını açıkladı: Bir kadeh içene iki kadeh devlete

2024 yılının aynı dönemine kıyasla vergi sistemine 400 binden fazla yeni mükellef dahil edilirken, vergilendirme tabanının genişlemesi halkın üzerindeki mali baskıyı bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

MİLYONLARCA KİŞİ VERGİ KISKACINA ALINDI

Vergi türlerine göre dağılıma bakıldığında, halkın her kesiminin mali denetimlerle takip edildiği görülüyor. Aralık 2025 itibarıyla kaydedilen veriler şu tabloyu ortaya koyuyor:

Gelir Vergisi: Mükellef sayısı 3 milyonu aşarak rekor seviyeye tırmandı.

KDV Mükellefleri: Geçen yıla göre 456 bin 249 kişilik artışla 4 milyon 161 bin 427’ye yükseldi.

Gelir Stopaj Vergisi: 4 milyon 341 bin 313 kişi ile en kalabalık mükellef grubunu oluşturmaya devam ediyor.

Şehir Dağılımı: İstanbul 685 bin 872 kayıtla başı çekerken, Ankara 207 bin 573 ve İzmir 195 bin 458 mükellefle listeyi takip ediyor.

KİRA DENETİMLERİ MÜKELLEF SAYISINI PATLATTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın özellikle kira geliri elde eden mülk sahiplerine yönelik başlattığı saha denetimleri, rakamlara doğrudan yansıdı.

Gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri vergisi) mükellefi sayısı, bir yıl içinde 496 bin 633 kişi artarak 3 milyon 206 bin 999’a ulaştı. Bu kategoride yaşanan yüzde 18,3’lük devasa artış, mülk sahiplerinin sıkı bir takibe alındığını tescilledi.

KÜÇÜK ESNAFA DARBE, DEV ŞİRKETLERDE SINIRLI ARTIŞ

Vergi sistemindeki en çarpıcı değişim ise küçük esnafı ilgilendiren basit usul uygulamasında yaşandı.

Fahiş denilip değiştirildi emlak vergisinin altından soygun çıktı: Milyonlara vergi tuzağı!

Resmi Gazete’de daha önce yayımlanan kararlar doğrultusunda, büyükşehirlerde faaliyet gösteren birçok iş kolu basit usul kapsamı dışına çıkarıldı. Bu düzenlemenin bir sonucu olarak basit usulde vergilendirilenlerin sayısı yüzde 34,3 gibi radikal bir oranda azalarak 539 bin 739’a geriledi.

1 Ocak 2026 itibarıyla tamamen yürürlüğe giren yeni sistemle, küçük esnafın üzerindeki vergi yükünün daha da artması bekleniyor. Buna karşın, dev sermayeli kurumlar vergisi mükellefi sayısı sadece yüzde 3,6 oranında artarak 1,2 milyon seviyesinde kaldı.