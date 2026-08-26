Butik otel ve pansiyonlarda yeni dönem başladı! Havuzdan kapı kilidine kadar her şey değişti

Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle basit konaklama tesisleri olarak anılan pansiyonlar ve butik otellere, yeni zorunluluklar getirildi. Turizm işletme belgelerinin devri yasaklanırken 25 oda ve üzerindeki tesislerde resepsiyon şartı getirildi. Havuzlu işletmelerde en az iki sertifikalı cankurtaran görev yapacak, çocuklar için en fazla 50 santimetre derinliğinde ayrı havuz kurulacak. İlk yardım personeli ve yeni oda standartlarını da kapsayan hükümler 1 Kasım 2026’da yürürlüğe girecek.

Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle basit konaklama tesislerine resepsiyon, ilk yardım personeli, havuz güvenliği ve oda donanımı şartları getirildi. Yeni standartlar 1 Kasım 2026’da yürürlüğe girecek.

Basit konaklama tesisleri ile plaj işletmelerinin belgelendirilmesine ilişkin yönetmelik değiştirildi. Düzenlemeyle basit konaklama turizm işletme belgelerinin devri yasaklandı. Tesislerin taşıması gereken asgari nitelikler de yeniden belirlendi.

TURİZM İŞLETME BELGESİ DEVREDİLEMEYECEK

Basit konaklama turizm işletme belgeleri, ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal dışında başka kişi ya da işletmelere devredilemeyecek.

Aykırılığın tespit edilmesi halinde ilgili kanunda yer alan yaptırımlar valilik tarafından uygulanacak. Belge devrine ilişkin düzenleme, yönetmeliğin yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

25 ODA ÜZERİNE ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Kapasitesi 25 oda veya daha fazla olan basit konaklama tesislerinin girişinde resepsiyon bulunması zorunlu olacak.

Yiyecek ve içecek hizmeti sunan tesisler, kullanılan malzemeleri bozulmayı önleyecek koşullarda ve uygun sıcaklıkta muhafaza edecek.

Tesislerde ilk yardım malzemesi bulundurulacak ve ilk yardım sertifikasına sahip personel çalıştırılacak. Temizlik ve bakım düzenli olarak yapılacak, haşerelere karşı sürekli mücadele yürütülecek.

HAVUZLARA CANKURTARAN ZORUNLULUĞU

Yüzme havuzu bulunan tesislerde filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemi kurulacak. Havuz çevresinde kaymayı önleyen zemin kaplaması ve güvenlik düzenlemeleri bulunacak.

Havuzlarda emniyet basamakları yer alacak ve derinlik değişiklikleri işaretlenecek. Çocuklar için derinliği en fazla 50 santimetre olan ayrı bir havuz yapılacak.

Havuz kullanım kuralları Türkçe ve en az iki yabancı dilde yazılacak. Tesislerde soyunma kabini ve duş bulunacak. Havuzların sayısı ve büyüklüğüne göre en az iki sertifikalı cankurtaran görevlendirilecek.

Yalnızca 12 yaş ve üzerindeki müşterileri kabul eden ve bu konuda müşterilerini önceden bilgilendiren tesislerde çocuk havuzu şartı aranmayacak. Ancak işletme politikasının değiştirilmesi halinde çocuk havuzu yapılması zorunlu olacak.

EĞLENCE HAVUZLARA GÜVENLİK ZORUNLULUĞU

Kaydırak, şelale ve dalga havuzu gibi eğlence amaçlı su alanlarının faal olduğu saatlerde güvenliği sağlamak üzere personel görevlendirilecek.

Bu alanlarda kaymayı önleyen zemin kaplaması ve suyun temizliğini sağlayan sistem bulunacak. Kullanım kuralları Türkçe ve en az iki yabancı dilde ilan edilecek.

ODALARDAKİ ASGARİ DONANIM BELİRLENDİ

Yatak odalarında standartlara uygun yatak, yastık, çarşaf, havlu, pike veya yorgan bulunacak. Odalarda ayrıca aydınlatma, doğal havalandırma, priz, çöp kutusu, elbise dolabı ve perde yer alacak.

Elektronik kilidi bulunmayan oda kapılarına ilave kilit sistemi kurulacak. Banyolarda duş kabini veya duş perdesi, ayna, sabun, çöp kutusu ve gerekli sıhhi donanımlar bulundurulacak.

1 KASIM'DA BAŞLIYOR

Plaj işletmeleri ile basit konaklama tesislerinin yönetmelikte belirtilen şartları taşıması zorunlu olacak. Tesislerin denetimlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolörleri de görev alacak.

Tesislerin asgari niteliklerine ilişkin yeni hükümler 1 Kasım 2026’da, diğer düzenlemeler ise yönetmeliğin yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.