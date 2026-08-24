'9 kişilik heyetle 5 yıldızlı otelde Tokyo gezisi' tepki çekmişti: Diyanet 'Lüks gezi değil resmi görev' dedi

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un Japonya seyahatinde 9 kişilik bir heyetle hareket ettiği, geceliği 20 bin TL’den başlayan 5 yıldızlı otelde kaldığı ve lüks araç kullandığı yönündeki haberler gündem yaratmıştı.

Eleştirilerin odağındaki Diyanet İşleri Başkanlığı yazılı bir açıklama yaparak söz konusu ziyaretin "lüks bir gezi" olmadığını, resmi ve zorunlu bir görev kapsamı ve kurumsal temaslar çerçevesinde gerçekleştiğini savundu.

Söz konusu iddialar BirGün gazetesinin haberiyle gündeme gelirken, Diyanet İşleri Başkanlığı Arpaguş’un Tokyo Camii Diyanet Vakfı 10. Genel Kurul Toplantısı’na katılmak üzere Japonya’da bulunduğunu belirtti. Ziyaret kapsamında Tokyo Camii’nde cuma namazı kıldırıldığı, cemaate hitap edildiği, Japon Müslümanları Derneği ve Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği ile dini ve kültürel temaslar yürütüldüğü ifade edildi. Önceden planlanan bu temasların "gezi" olarak sunulmasının gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü.

"5 YILDIZLI OTEL VE LÜKS ARAÇ" İFADELERİNE ALGI DENİLDİ

Haberde geçen konaklama ve ulaşım ayrıntılarına ilişkin Diyanet'in savunmasında şu ifadelere yer verildi:

"Haberde kullanılan '5 yıldızlı otel', 'lüks araç' ve 'doya doya gezi' gibi ifadelerin de ziyaretin gerçek mahiyetini açıklamaktan ziyade, kamuoyunda Başkanımızın resmi görevini yerine getirirken kamu veya vakıf kaynaklarını kişisel konfor amacıyla kullandığı yönünde bir algı oluşturmaya elverişli biçimde sunulduğu görülmektedir. Bir otelin yıldız sayısının veya internet ortamında belirli bir tarihte görüntülenen oda fiyatlarının zikredilmesi, Başkanımız adına gerçekte hangi bedelin ödendiğini, bu bedelin hangi şartlarda belirlendiğini ve kim tarafından karşılandığını ortaya koymamaktadır. Aynı şekilde, Tokyo Camii Diyanet Vakfının kullanımındaki bir aracın resmi program kapsamındaki ulaşımda kullanılmasının 'lüks araçla dolaşma' şeklinde sunulması da resmi görev kapsamındaki olağan bir ulaşım faaliyetini bağlamından koparmaktadır.

399,7 MİLYON LİRALIK BÜTÇE İÇİN "KURUMSAL YOLLUK" AÇIKLAMASI

Haberde gündeme getirilen 399,7 milyon liralık harcama kaleminin şahsi bir seyahat bütçesi olmadığını savunan Diyanet, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Haberde zikredilen 399,7 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'un şahsi veya yurt dışı seyahatlerinin maliyeti değildir. Söz konusu tutar, yaklaşık 150 bin personele sahip Diyanet İşleri Başkanlığının 2026'nın ilk altı aylık döneminde gerçekleştirdiği yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelere ilişkin yol, yemek ve konaklama giderlerinin tamamını kapsayan kurumsal yolluk gideridir." (AA)