Bütçede kara delik: Paranın nereye gittiği bilinmiyor!

Merkez Bankası’nın Şubat 2026 verilerine göre, bütçeden kaynağı belirsiz bir şekilde 6,5 milyar dolar "buharlaştı". Cari açık 10 ayın zirvesine çıkarken, geçen yılın iki ayında 9,2 milyar dolar olan açık bu sene iki ayda 14,5 milyara fırladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı Şubat 2026 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre cari açık 10 ayın zirvesine çıkarak 7,5 milyar dolara fırladı.

Merkez Bankası’nın rezervlerinden ise bir ayda tam 10,6 milyar dolar harcandı.

Ekonomi yazarı Alattin Aktaş cari açığın büyüklüğüne ilişkin çarpıcı bir karşılaştırma yaptı.

"GİDİŞAT HİÇ İYİ DEĞİL ÜSTELİK SAVAŞIN ETKİSİ YOK"

Aktaş, geçen senenin verilerine işaret etti:

"Cari işlemler dengesinde ocaktaki 7 milyar dolardan sonra şubatta da 7,5 milyar dolar açık verildi.

İki aylık açık 14,5 milyar dolar oldu. Geçen yıl iki aydaki açık 9,2 milyar dolardı.

Bu yıl şubat sonu itibarıyla yıllık açık 35,4 milyar dolara ulaştı. Yıllık açık geçen yıl şubattaki 16,6 milyara göre bir kattan fazla arttı.

Gidişat hiç iyi değil, üstlik bu tutarlarda savaşın etkisi yok."

TCMB'nin yayımladığı Şubat 2026 Ödemeler Dengesi raporunda dikkat çeken bir diğer kalem ise finans dünyasında "kaynağı belirsiz para" olarak bilinen Net Hata ve Noksan (NHN) kalemi oldu. Bu kısımdan 6 milyar 471 milyon dolar açık verildi.

Bu rakam, sisteme giren veya çıkan ancak kaydı tam tutulamayan parayı ifade ediyor.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Merkez Bankası'nın verilerini değerlendiren ING Global, şubat ayında cari açığın beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini, sermaye akımlarındaki zayıflamanın ise açığın rezervler üzerinden finanse edilmesine yol açtığını belirtti.

ING: CARİ AÇIK ARTABİLİR

Raporda ayrıca önümüzdeki dönemde cari dengeyi dış riskler ve iç talep koşullarının şekillendireceği ifade edildi. Jeopolitik şokların sürmesi halinde petrol ve gaz fiyatlarındaki yükseliş, turizm gelirlerinde olası düşüş ve altın ithalatındaki artışın cari açığı artırabileceği, sermaye tarafında ise risk primindeki yükselişin portföy çıkışlarını tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

