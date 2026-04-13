Cari 10 ayın zirvesinde rezerv kaybı 10 milyar dolar!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Ödemeler Dengesi istatistiklerini yayımladı. Veriler, Türkiye’nin dış ticaret dengesinin dikiş tutmadığını ve cari açığın finansmanında ciddi bir kriz yaşandığını ortaya koydu.

BİR AYDA 7,5 MİLYAR DOLARLIK DELİK

Şubat ayında cari işlemler hesabı 7 milyar 501 milyon dolar açık verdi.

Çekirdek Cari Açık: Altın ve enerji hariç bakıldığında dahi ekonominin 1,4 milyar dolar açık vermesi, yapısal bozulmanın derinleştiğini gösteriyor.

Yıllıklandırılmış Açık: Şubat sonu itibarıyla yıllık cari açık 35,4 milyar dolar seviyesine ulaştı.

HİZMETLER DENGESİ YETMEDİ

Taşımacılık ve seyahat (turizm) gelirlerinden oluşan hizmetler dengesi, Şubat ayında 2 milyar dolarlık bir net giriş sağlasa da, bu rakam 7,4 milyar dolarlık dış ticaret açığını kapatmaya yetmedi.

FİNANSMAN KRİZİ: REZERV YAKTIK!

Ekonominin en zayıf karnı ise bu devasa açığın nasıl kapatıldığı noktasında ortaya çıkıyor. İşte Şubat ayının finansman tablosu:

Doğrudan Yatırım: Türkiye’ye gelen değil, giden para kazandı. Doğrudan yatırımlarda 138 milyon dolar net çıkış yaşandı.

Portföy Yatırımı: "Sıcak para" olarak nitelenen portföy girişleri 780 milyon dolar ile sınırlı kaldı.

Rezervlerde Büyük Erime: Yatırımcı gelmeyince yük Merkez Bankası’na bindi. Resmi rezervlerde sadece Şubat ayında 10 milyar 630 milyon dolarlık net bir azalış kaydedildi.

DİKKAT ÇEKEN 'GAYRİMENKUL' DETAYI

Türkiye’den kaçış isteği rakamlara da yansıdı. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’de yaptığı 230 milyon dolarlık gayrimenkul alımına karşılık, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında tam 225 milyon dolarlık gayrimenkul alımı yapması, sermaye kaçışının konut sektörü üzerinden sürdüğünü ortaya koydu.