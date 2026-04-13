Cari 10 ayın zirvesinde rezerv kaybı 10 milyar dolar!

Merkez Bankası verilerine göre Türkiye ekonomisi Şubat ayında 7,5 milyar dolar cari açık verdi. Merkez Bankası’nın dolar rezervlerinden son bir ayda 10 milyar dolar eridi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Ödemeler Dengesi istatistiklerini yayımladı. Veriler, Türkiye’nin dış ticaret dengesinin dikiş tutmadığını ve cari açığın finansmanında ciddi bir kriz yaşandığını ortaya koydu.

BİR AYDA 7,5 MİLYAR DOLARLIK DELİK

Şubat ayında cari işlemler hesabı 7 milyar 501 milyon dolar açık verdi.

Çekirdek Cari Açık: Altın ve enerji hariç bakıldığında dahi ekonominin 1,4 milyar dolar açık vermesi, yapısal bozulmanın derinleştiğini gösteriyor.

Dev delik! Cari açık 6,8 milyar olduDev delik! Cari açık 6,8 milyar oldu

Yıllıklandırılmış Açık: Şubat sonu itibarıyla yıllık cari açık 35,4 milyar dolar seviyesine ulaştı.

HİZMETLER DENGESİ YETMEDİ

Taşımacılık ve seyahat (turizm) gelirlerinden oluşan hizmetler dengesi, Şubat ayında 2 milyar dolarlık bir net giriş sağlasa da, bu rakam 7,4 milyar dolarlık dış ticaret açığını kapatmaya yetmedi.

FİNANSMAN KRİZİ: REZERV YAKTIK!

Ekonominin en zayıf karnı ise bu devasa açığın nasıl kapatıldığı noktasında ortaya çıkıyor. İşte Şubat ayının finansman tablosu:

Doğrudan Yatırım: Türkiye’ye gelen değil, giden para kazandı. Doğrudan yatırımlarda 138 milyon dolar net çıkış yaşandı.

Portföy Yatırımı: "Sıcak para" olarak nitelenen portföy girişleri 780 milyon dolar ile sınırlı kaldı.

Rezervlerde Büyük Erime: Yatırımcı gelmeyince yük Merkez Bankası’na bindi. Resmi rezervlerde sadece Şubat ayında 10 milyar 630 milyon dolarlık net bir azalış kaydedildi.

DİKKAT ÇEKEN 'GAYRİMENKUL' DETAYI

Türkiye’den kaçış isteği rakamlara da yansıdı. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’de yaptığı 230 milyon dolarlık gayrimenkul alımına karşılık, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında tam 225 milyon dolarlık gayrimenkul alımı yapması, sermaye kaçışının konut sektörü üzerinden sürdüğünü ortaya koydu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ekonomi
Dünya Altın Konseyi kaybı açıkladı: Böylesi görülmedi
Dünya Altın Konseyi kaybı açıkladı: Böylesi görülmedi
Yeni nesil emekliler: Bir yasayla hayatları çıkmaza girdi!
Yeni nesil emekliler: Bir yasayla hayatları çıkmaza girdi!
Türk balına talep patladı: 31 ülkede alıcı buldu
Türk balına talep patladı: 31 ülkede alıcı buldu