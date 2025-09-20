Bumble'ın kurucusuna şok suçlama!

Online flört uygulaması Bumble’ın kurucusu Whitney Wolfe Herd, iş dünyasındaki başarısıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Meghan Markle’ın yakın arkadaşı olarak da bilinen Wolfe Herd, eski çalışanları tarafından Tinder’ın patronu ve sevgilisi Justin Mateen’e fiziksel saldırıda bulunmak ve bıçak çekmekle suçlandı. 2021’de dünyanın en genç kadın milyarderi unvanını elde eden Wolfe’un kişisel davranışları ve geçmişteki iş ilişkileri yeniden tartışma konusu oldu.

WHITNEY WOLFE HERD VE BAŞARI HİKAYESİ

Tinder’ın ilk kurulum sürecinde yer alan Wolfe, kadınların çevrimiçi tanışmalarda ilk adımı atmasını teşvik eden bir yaklaşım sunarak Bumble’ı hayata geçirdi. 36 yaşındaki girişimci, kadın hakları savunuculuğuyla tanınırken, hikayesi Swiped adlı filme de konu oldu. Aynı zamanda Sussex Düşesi Meghan Markle’ın podcast serisi Confessions of a Female Founder’ın ilk konuğu oldu. Markle, Wolfe için “doğru zamanı her zaman bilen ve bana perspektif kazandıran bir dost” ifadelerini kullandı.

GÖLGELİ İDDİALAR: ESKİ ÇALIŞANLARIN İFADELERİ

Ancak Daily Mail tarafından yürütülen özel araştırmada, Wolfe’un eski iş arkadaşları farklı bir tablo çizdi. Bazı eski çalışanlar, Wolfe’un sevgilisi Justin Mateen’e tokat attığını ve ona bıçak doğrulttuğunu iddia etti. İddialar, Wolfe’un temsilcileri tarafından yalanlandı ve fiziksel delil bulunmadığı belirtildi.

Nestle CEO’su “yasak ilişki” sebebiyle kovuldu

Bununla birlikte, Wolfe’un Tinder’daki rolünü abarttığı, kadın çalışma arkadaşlarına karşı saygısız davranışlar sergilediği ve ırkçı ile homofobik hakaretlerde bulunduğu da öne sürüldü. Mesaj kayıtlarında, Wolfe’un bir meslektaşına “anoreksik o***pu” dediği belirtildi.

TARTIŞMALI İMAJ: FEMİNİST İKON MU, TERSİNE BİR PORTRE Mİ?

Tinder’ın eski iletişim şefi Rosette Pambakian, Wolfe’un feminist bir figür olarak yüceltilmesini “ironik” olarak yorumladı. Wolfe’un avukatları ise ortaya atılan bu iddialar karşısında yasal süreç başlattı.

CEO'yu kovduran 'yasak aşk' kamerası için karar

Bazı eski iş arkadaşları ise Wolfe’un sert üslubunun iş yerinde konumunu koruma çabası olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Wolfe ise kendisine yöneltilen fiziksel şiddet iddialarını reddederek Tinder’daki görevine ilişkin “asla gerçeği çarpıtmadım” açıklamasında bulundu.

"SWIPED" FİLMİNE ELEŞTİRİLER

Swiped adlı filmde Wolfe’un, Tinder’daki erkek egemen ortamda karşılaştığı zorluklar ve çevrimiçi taciz deneyimleri aktarılırken, Bumble’ı kurarak bu alandaki sorunlara çözüm sunduğu anlatıldı. Ancak eski çalışanlar, filmde yer alan hikayenin gerçeği tam anlamıyla yansıtmadığını dile getiriyor.

Tinder’ın eski teknoloji sorumlusu Ryan Ogle, Wolfe’un “çekirdek ekipte yer almadığını” belirterek “O olmasaydı da Tinder yine aynı olurdu” dedi.

UTAH’TAN LOS ANGELES’A UZANAN GİRİŞİMCİLİK YOLCULUĞU

Whitney Wolfe Herd, Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde, ağırlıklı olarak Mormonların yaşadığı muhafazakâr bir çevrede büyüdü. Ayrıcalıklı bir çocukluk geçiren Wolfe, 2012 yılında Los Angeles’a taşındı ve Hatch Labs isimli bir teknoloji girişiminde çalışmaya başladı. Burada Tinder CEO’su Sean Rad ve pazarlama sorumlusu Justin Mateen ile tanıştı.

En çok kazandıran meslekler belli oldu: İşte CEO'dan bile daha çok kazandıran o meslek!

TINDER’DAKİ KONUMU VE İSİM HAKKI TARTIŞMASI

Eski çalışanların iddiasına göre Wolfe, Tinder'da esasen bir pazarlama stajyeri olarak görev aldı ve Matchbox isimli proje üzerinde çalıştı. Wolfe, Tinder ismini kendisinin bulduğunu ileri sürerken, eski ekip üyeleri bu fikrin asıl sahibinin Jonathan Badeen olduğunu belirtti. Ayrıca Justin Mateen’in, Tinder’ın üniversite kampüslerinde yayılmasını planlayan stratejiyi geliştirdiği ve bu planın büyük kısmını kardeşi Alexa Mateen’in yürüttüğü ifade edildi.

CİNSEL TACİZ DAVASI VE SONUÇLARI

Patronlar Dünyası'nda yer alan haberde, Wolfe, 2014 yılında Tinder’ın ana şirketleri olan IAC ve Match.com’a karşı, Justin Mateen tarafından cinsel ve sözlü tacize uğradığı gerekçesiyle dava açtı. Şirketler suçlamaları reddetse de herhangi bir kabahat kabul etmeksizin uzlaşma yoluna gidildi. Bu süreçte Mateen görevden alındı ve istifasını sundu. Ancak bazı eski meslektaşlar, Wolfe’un Mateen’i Tinder’dan ayrılana dek agresif bir biçimde takip ettiğini de öne sürdü.

OFİS ORTAMINDA GERGİNLİK VE İTİRAFLAR

O dönem ofiste yaşanan gerginliklere tanıklık eden bazı kişiler, Wolfe’un Mateen’e fiziksel müdahalede bulunduğunu veya tartışmaların yaşandığını iddia etti. Wolfe ise bu suçlamaları kabul etmezken, dava sürecinde olayları detaylı şekilde kamuoyuyla paylaşmıştı.