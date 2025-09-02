Nestle CEO’su “yasak ilişki” sebebiyle kovuldu

Nestlé Yönetim Kurulu, direkt emri altındaki bir çalışan ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan CEO Laurent Freixe'nin görevine son verilmesinin ardından Philipp Navratil'in Nestlé CEO'su olarak atandığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada Freixe’nin görevden alınmasına ilişkin,

“Laurent Freixe'nin ayrılması, Nestlé'nin İş Davranış Kuralları'nı ihlal eden, doğrudan astıyla olan ve açıklanmayan bir romantik ilişki hakkında yapılan soruşturmanın ardından gerçekleşti. Yönetim Kurulu, bağımsız dış danışmanların desteğiyle, Başkan Paul Bulcke ve Bağımsız Yönetim Kurulu Başkanı Pablo Isla'nın gözetiminde bir soruşturma başlatılmasını emretti” dendi.

'GEREKLİ BİR KARARDI'

Yönetim Kurulu Üyesi Paul Bulcke ise CEO değişimi hakkında şunları söyledi:

“Bu gerekli bir karardı. Nestlé'nin değerleri ve yönetimi, şirketimizin sağlam temelleridir. Laurent'e Nestlé'de verdiği uzun yıllar hizmet için teşekkür ederim.” “Philipp Navratil'in CEO olarak atandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Philipp, zorlu ortamlarda elde ettiği etkileyici başarılarla tanınmaktadır. Dinamik kişiliğiyle tanınan Philipp, ekipleri motive eden, işbirliğine dayalı, kapsayıcı bir yönetim tarzıyla liderlik eden birisi. Yönetim Kurulu, Philipp'in büyüme planlarımızı ileriye taşıyacağına ve verimlilik çabalarını hızlandıracağına güvenmektedir. Stratejimizde bir değişiklik yapmayacağız ve performansımızdan ödün vermeyeceğiz.”

YENİ CEO PHILIPP NAVRATIL KİM

Philipp Navratil, kariyerine 2001 yılında Nestlé'de iç denetçi olarak başladı. Orta Amerika'da çeşitli ticari görevlerde bulunduktan sonra, 2009 yılında Nestlé Honduras'ın Ülke Müdürü olarak atandı.

2013 yılında Philipp Navratil, Meksika'daki kahve ve içecek işinin liderliğini üstlendi ve Nescafé markasının güçlendirilmesinde önemli bir rol oynadı. 2020 yılında Nestlé'nin Kahve Stratejik İş Birimi'ne geçiş yaptı ve burada Nescafé ve Starbucks kahve markaları için küresel stratejiyi şekillendirmek ve inovasyonu yönlendirmekle sorumlu oldu.

Temmuz 2024'te Nespresso'daki görevine başladı ve burada büyümeyi hızlandırdı ve güçlü bir ivme yarattı. Philipp Navratil, 1 Ocak 2025 tarihinde Nestlé Yönetim Kurulu'na katıldı.

‘BENİM İÇİN BİR AYRICALIK’

Yeni Nestlé CEO'su Philipp Navratil göreve getirilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yönetim Kurulu'nun bana gösterdiği güven beni onurlandırdı ve Nestlé'yi geleceğe taşımakla yükümlü olmak benim için bir ayrıcalık. Şirketin stratejik yönelimini ve Nestlé'nin performansını artırmak için uygulanan eylem planını tamamen benimsiyorum. Yönetim Kurulu, Başkan Paul Bulcke ve Başkan Adayı Pablo Isla ile uyum içinde, şirketin tüm lider kadrosuyla yakın bir şekilde çalışarak, uygulamayı hızlandırmak ve değer yaratma planını yoğun bir şekilde yürütmek için sabırsızlanıyorum."

