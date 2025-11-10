Bu saat 744 milyona satıldı!

Saat koleksiyonculuğunun zirvesi olarak nitelendirilen 1943 yapımı çelik kasalı Patek Philippe Ref. 1518, Cenevre'deki bir açık artırmada 14.2 milyon İsviçre frangına (yaklaşık 744 milyon TL) alıcı bularak tarihin en değerli saatlerinden biri oldu. Bu modelden dünyada sadece dört adet bulunuyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen müzayedede, Patek Philippe Perpetual Calendar Chronograph Reference 1518 modeli, ulaştığı bu dudak uçuklatan rakamla dikkatleri üzerine çekti.

Saatin 2016 yılındaki bir önceki satışında 11 milyon İsviçre frangına (o dönemki kurla 576 milyon TL) alıcı bulduğu biliniyordu. Model, dokuz yıl aradan sonra ulaştığı bu yeni fiyatla kendi rekorunu da kırmış oldu.

DÜNYADA YALNIZCA DÖRT ADET MEVCUT

1943 yılında imal edilen Ref. 1518, çelik kasalı versiyonuyla son derece nadir bir parça olarak kabul ediliyor. Patek Philippe'in üretimlerinde genellikle altın kasayı tercih ettiği bilinirken, bu modelin neden çelik kasalı olarak üretildiği konusu gizemini koruyor. Bu durum, saati koleksiyonerler için daha da efsanevi bir hale getiriyor.

SAATÇİLİK TARİHİNİN EFSANESİ

Satışı organize eden Phillips müzayede evi, beş alıcının katıldığı ve dokuz buçuk dakika süren çetin bir rekabet yaşandığını açıkladı.

Ref. 1518 modeli, aynı zamanda seri üretimde imal edilen ilk "sürekli takvimli kronograf" (perpetual calendar chronograph) olma unvanıyla saatçilik tarihine geçmiştir.

Bu satışın da parçası olduğu açık artırma, toplamda 66.8 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 3.5 milyar TL) gelir üreterek, şimdiye dek ulaşılan en yüksek hacimli saat müzayedesi olma rekorunu da elde etti.