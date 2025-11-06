Bu işte bir terslik var! Dünyanın en büyük nakliye devi kâr beklentilerini aştı ancak hisseleri çakıldı

Danimarkalı nakliye devi Maersk, perşembe günü üçüncü çeyrek sonuçlarını beklentilerin üzerinde açıkladı ve konteyner trafiğindeki artışın da etkisiyle yıllık kâr tahmininin alt sınırını yükseltti.

CNBC'nin haberine göre, küresel ticaretin bir göstergesi olarak kabul edilen şirketin Temmuz-Eylül dönemi için faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi ön temel kazancı (FAVÖK) 2,68 milyar dolar olarak açıklandı.

Danimarkalı Maersk, Husilerin gemilere yönelik saldırıları nedeniyle Kızıldeniz'deki nakliye faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı

Maersk ayrıca yıllık faaliyet karı tahminini de daha önce 8 milyar ila 9,5 milyar dolar olarak tahmin edilen aralıktan 9 milyar ila 9,5 milyar dolara yükseltti.

Maersk CEO'su Vincent Clerc, CNBC'nin "Squawk Box Europe" programına verdiği demeçte , "Tahmini artırmamızı sağlayan şeyin öncelikle dayanıklılık olduğunu düşünüyorum; tüm bölgelerdeki talep dayanıklılığı ve çeyreğin sonuna doğru ABD pazarının bile yılın zirvesine yakın bir seviyeye toparlanması" dedi.

"İşletmemizde de dayanıklılık görülüyor. Enflasyonist baskılara ve belirsizliğe rağmen maliyetleri düşürmeyi ve kontrol altında tutmayı başardık, bu sayede tüm iş segmentlerinde kâr marjlarını artırdık" diye ekledi.

Maersk yöneticisi Vincent Clerc, küresel konteyner pazarının 2025 yılında yaklaşık yüzde dört oranında büyümesini bekliyor.

Sonuçlara rağmen Maersk hisseleri, yılbaşından bu yana hisse fiyatı yaklaşık yüzde beş artmasına rağmen, perşembe sabahı yüzde altıdan fazla düştü.

ÇİN ANA İTİCİ GÜÇ

Maersk, yıllık kârında yaptığı revizyonla, küresel konteyner pazarının 2025 yılında yüzde 4 civarında büyümesini beklediğini , bunun daha önceki yüzde 2 ila 4'lük tahminden daha yüksek olduğunu söyledi.

Maersk'in küresel ticaretin görünümünü nasıl tanımladığı sorulduğunda Clerc, "küreselleşmenin ölümü"nden bahsetmenin "oldukça erken" göründüğünü söyledi.

"Tam tersine, ekonomilerin ticaret ve entegrasyon düzeyinin arttığını görüyoruz ve bunun asıl itici gücü aslında birçok bölgede büyümeye devam eden Çin imalat sanayisinin gücüdür" dedi.

“Bu trend yaklaşık iki yıldır devam ediyor ve taşıdığımız her türlü ürüne yönelik talebin gücü ve dayanıklılığı karşısında sürekli olarak şaşırmamızın nedenlerinden biri de bu.”