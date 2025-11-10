Bu haber Avrupa'yı fena kıskandırır! Türkiye'deki pahalılık karşısında Yunanistan ucuz kaldı

Türkiye'de gıda fiyatlarındaki yüksek seyir ve hayat pahalılığı nedenitle alışveriş rotası değişti. Peynir, yoğurt, zeytinyağı ve et gibi temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, Yunanistan'ın Dedeağaç kentine yönelmiş durumda. Sınır ötesine sadece alışveriş maksadıyla geçen Türk ziyaretçi oranı, 2012 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

DEDEAĞAÇ, TÜKETİCİLER İÇİN CAZİBE MERKEZİ OLDU

Türkiye'deki astronomik gıda fiyatları ve artan hayat pahalılığı, alışveriş istikametlerini komşu ülkelere çevirdi. Bloomberg ajansının yayımladığı bir rapora göre, Yunanistan'ın Dedeağaç (Alexandroupolis) şehri, Türk alıcılar için popüler bir destinasyon haline geldi. Türkiye'ye göre çok daha ekonomik fiyatlarla temel gıda ürünlerini satın alabilmek için vatandaşlar, saatler süren yolculukları göze alıyor.

Bu durumun en net örneklerinden biri, her ay İstanbul'dan Dedeağaç'a giden Cihan Çıtak. Yaklaşık dört saat süren bir yolculukla Yunanistan'a vardığını anlatan Çıtak, buradan özellikle şarap, peynir ve zeytinyağı alışverişi yaptığını ifade ediyor. Aradaki fiyat makasını, "Burada 10 euroya aldığın zeytinyağını Türkiye’de ancak iki katına buluyorsun," sözleriyle net bir şekilde ortaya koyuyor.

VERİLER SINIR ÖTESİ ALIŞVERİŞ TRENDİNİ DOĞRULUYOR

Bloomberg tarafından toplanan veriler, bu eğilimin yükselişte olduğunu kanıtlıyor. 2025'in ilk dokuz aylık döneminde Yunanistan'a giriş yapan Türk vatandaşlarının yüzde 6'sının seyahat amacı "alışveriş" olarak kaydedildi. Bu oranın, 2012'den bu yana ulaşılan en yüksek düzey olması dikkat çekiyor.

MARKET REYONLARINDAKİ FİYAT FARKI ŞAŞIRTIYOR

Türkiye'deki CarrefourSA mağazaları ile Dedeağaç'taki Lidl marketleri arasında yapılan bir mukayese, temel ihtiyaçlardaki çarpıcı fiyat farkını gözler önüne seriyor:

Kıyma: Yunanistan'da 9,36 € iken, Türkiye'de 12,10 € fiyat etiketine sahip.

Sosis: Yunanistan'da neredeyse yarı yarıya daha ucuza bulunabiliyor.

Gouda Peyniri ve Kinder Çikolata: Bu ürünlerin Yunanistan'daki etiket fiyatları, Türkiye'deki muadillerinin üçte biri seviyesinde kalıyor.

Bu tablo, yakın geçmişte ucuz alışveriş için Türkiye'yi tercih eden Yunan vatandaşlarının oluşturduğu rotanın tersine döndüğünü ve bir 'tersine göç' başladığını gösteriyor.

EKONOMİ POLİTİKALARININ HALKTAKİ YANSIMASI

Bu ekonomik değişimin temelinde, 2023 ortasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından başlatılan "rasyonel ekonomi politikalarına dönüş" adımları yatıyor. Bu dönemde Türk Lirası'nın güç kazandığı ve gıda enflasyonunun yüzde 54 zirvesinden yüzde 35'e kadar gerilediği görülüyor. Fakat TÜİK verileri, vatandaşın mutfağındaki durumun ciddiyetini koruduğunu gösteriyor: Bakan Şimşek'in görev süresinin başından bu yana gıda ve alkolsüz içeceklerdeki toplam fiyat artışı yüzde 144'ü buldu.

GÜNÜBİRLİK ALIŞVERİŞ TURLARI DÜZENLENİYOR

Yükselen bu talebi bir fırsat olarak gören seyahat firmaları, 50 euro bedelle İstanbul, Bursa ve Çanakkale gibi kentlerden Dedeağaç'a günübirlik turlar organize etmeye başladı. Bu turlara katılan ziyaretçiler, günün ilk saatlerini süpermarket alışverişine ayırıyor ve sonrasında kısa bir şehir gezintisi gerçekleştiriyor.

Gelen Türk turistlerin sepetlerinde en çok peynir, et, yoğurt, makarna ve deniz mahsulleri bulunuyor. Bir turizm acentesi ortağı, durumu "Herkes alışveriş torbalarını ağzına kadar dolduruyor," sözleriyle özetliyor. Ancak bu sınır ötesi alışverişin tek meşakkati yolculuk değil; Cihan Çıtak'ın da ifade ettiği gibi, dönüşte sınır kapısındaki pasaport kuyrukları saatler alabiliyor.