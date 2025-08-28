Yunanistan'dan Türkiye'ye örnek olacak adım!

Yunanistan'dan çalışma süresi ile ilgili örnek alınmalık bir adım geldi. Hele ki Türkiye'de, yakın zamanda turizm çalışanlarına "kölelik düzenini" dayatan düzenlemenin hayata geçirildiği hesaba katılırsa komşuda atılan bu adım tam örnek alınmalık.

Yunanistan çalışma saatlerini yeniden düzenleyecek bir yasa hazırlığında. Ülkenin Çalışma Bakanlığı, haftada dört gün çalışmayı mümkün kılan kapsamlı bir yasa tasarısını kamuoyunun değerlendirmesine sundu. Toplamda 88 maddeden oluşan tasarı, çalışma saatlerinde esnekliği artırmayı amaçlıyor.

HAFTADA 4 GÜN, GÜNDE 10 SAAT MESAİ

Yeni düzenleme kapsamında, çalışanların haftada dört gün boyunca günde 10 saat mesai yapabilmesi öngörülüyor. Bu model, toplam haftalık çalışma süresini azaltmıyor ancak daha esnek bir çalışma sisteminin önünü açıyor. Gönüllü onay veren çalışanlar, günlük 13 saate kadar çalışabilecek.

FAZLA MESAİDE YÜZDE 40 ZAMLI ÜCRET

Tasarıda fazla mesaiye yönelik yeni uygulamalar da yer alıyor. Günde en fazla 4 saat, yılda ise 150 saat ile sınırlanan fazla mesai süresi için çalışanlara saatlik ücretin yüzde 40 artırılmış haliyle ödeme yapılacak. Aynı zamanda tasarı, fazla mesaiye katılmayı reddeden personelin işten çıkarılmasını da yasaklıyor.

YASA TASARISI KAMUOYUNA AÇIKLANDI

19 Eylül 2025’e kadar kamuoyunun görüşüne açık kalacak olan yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için meclis onayı gerekiyor. Tasarının yasalaşması halinde Yunanistan, haftada dört gün çalışma sistemine geçiş yapan ülkeler arasında yerini alacak.

GEÇEN YIL 6 GÜN ÇALIŞMA MODELİ GETİRİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Yunanistan, ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla bazı sektörlerde haftada altı gün çalışmayı mümkün kılan bir düzenlemeye imza atmıştı. Bu değişiklik, haftalık çalışma süresini 40 saatten 48 saate kadar çıkarılmasına olanak tanımıştı. Ancak bu uygulama, sendikaların yoğun tepkisiyle karşılanmıştı. Bilindiği üzere Yunanistan, Avrupa genelinde en uzun çalışma sürelerine sahip ülkelerden biri konumunda.

DÜNYADA 4 GÜNLÜK ÇALIŞMA MODELİ YAYGINLAŞIYOR

Öte yandan dört günlük çalışma haftası, son yıllarda dünya genelinde birçok ülke tarafından test ediliyor. İzlanda, Birleşik Krallık ve İspanya gibi ülkelerde on binlerce çalışanın dahil olduğu pilot projeler başarıyla tamamlandı. Belçika ise 2022 yılında, çalışanlara haftalık mesailerini dört güne sıkıştırma hakkı tanıyan yasal düzenlemeyi yürürlüğe koydu.

DÜNYA GİDİYOR 4 GÜNE, TÜRKİYE GİDİYOR TERSİNE

Ancak dünya genelinde bu trend yükselirken Türkiye'de işler tersine gidiyor. Halihazırda çoğu işyerinde haftada 6 günlük çalışma süresi işletiliyor. Cumartesi günleri öğleden sonraya kadar mesai sürebiliyor. Tüm bunların üzerine bir de turizm sektöründe çalışma günlerinin uzatılması yasallaştı. Bu sektörde çalışanlar 10 gün aralıksız çalışacak ve bir gün izin yapabilecek. "Kölelik düzenlemesi" diye tepki de çekse turizmde uzun saatler çalışmayı öngören düzenleme yasallaştı.