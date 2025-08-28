Yunanistan'dan Türkiye'ye örnek olacak adım!

Yunanistan'dan Türkiye'ye örnek olacak adım!
Yayınlanma:
Yunanistan'da haftalık çalışma gününün 4 güne düşürülmesi için yasa tasarısı hazırlandı. Komşu çalışma saatlerini düşürmeye giderken bizde daha geçtiğimiz aylarda turizm sektöründe "kölelik şartları" denecek bir çalışma düzeni getirildi. Turizm sektöründe 10 gün aralıksız çalışıp bir gün izin reva görüldü. Diğer çalışma kollarında da genellikle 6 gün çalışma düzeni var.

Yunanistan'dan çalışma süresi ile ilgili örnek alınmalık bir adım geldi. Hele ki Türkiye'de, yakın zamanda turizm çalışanlarına "kölelik düzenini" dayatan düzenlemenin hayata geçirildiği hesaba katılırsa komşuda atılan bu adım tam örnek alınmalık.

Yunanistan çalışma saatlerini yeniden düzenleyecek bir yasa hazırlığında. Ülkenin Çalışma Bakanlığı, haftada dört gün çalışmayı mümkün kılan kapsamlı bir yasa tasarısını kamuoyunun değerlendirmesine sundu. Toplamda 88 maddeden oluşan tasarı, çalışma saatlerinde esnekliği artırmayı amaçlıyor.

HAFTADA 4 GÜN, GÜNDE 10 SAAT MESAİ

Yeni düzenleme kapsamında, çalışanların haftada dört gün boyunca günde 10 saat mesai yapabilmesi öngörülüyor. Bu model, toplam haftalık çalışma süresini azaltmıyor ancak daha esnek bir çalışma sisteminin önünü açıyor. Gönüllü onay veren çalışanlar, günlük 13 saate kadar çalışabilecek.

FAZLA MESAİDE YÜZDE 40 ZAMLI ÜCRET

Tasarıda fazla mesaiye yönelik yeni uygulamalar da yer alıyor. Günde en fazla 4 saat, yılda ise 150 saat ile sınırlanan fazla mesai süresi için çalışanlara saatlik ücretin yüzde 40 artırılmış haliyle ödeme yapılacak. Aynı zamanda tasarı, fazla mesaiye katılmayı reddeden personelin işten çıkarılmasını da yasaklıyor.

YASA TASARISI KAMUOYUNA AÇIKLANDI

19 Eylül 2025’e kadar kamuoyunun görüşüne açık kalacak olan yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için meclis onayı gerekiyor. Tasarının yasalaşması halinde Yunanistan, haftada dört gün çalışma sistemine geçiş yapan ülkeler arasında yerini alacak.

GEÇEN YIL 6 GÜN ÇALIŞMA MODELİ GETİRİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Yunanistan, ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla bazı sektörlerde haftada altı gün çalışmayı mümkün kılan bir düzenlemeye imza atmıştı. Bu değişiklik, haftalık çalışma süresini 40 saatten 48 saate kadar çıkarılmasına olanak tanımıştı. Ancak bu uygulama, sendikaların yoğun tepkisiyle karşılanmıştı. Bilindiği üzere Yunanistan, Avrupa genelinde en uzun çalışma sürelerine sahip ülkelerden biri konumunda.

DÜNYADA 4 GÜNLÜK ÇALIŞMA MODELİ YAYGINLAŞIYOR

Öte yandan dört günlük çalışma haftası, son yıllarda dünya genelinde birçok ülke tarafından test ediliyor. İzlanda, Birleşik Krallık ve İspanya gibi ülkelerde on binlerce çalışanın dahil olduğu pilot projeler başarıyla tamamlandı. Belçika ise 2022 yılında, çalışanlara haftalık mesailerini dört güne sıkıştırma hakkı tanıyan yasal düzenlemeyi yürürlüğe koydu.

DÜNYA GİDİYOR 4 GÜNE, TÜRKİYE GİDİYOR TERSİNE

Ancak dünya genelinde bu trend yükselirken Türkiye'de işler tersine gidiyor. Halihazırda çoğu işyerinde haftada 6 günlük çalışma süresi işletiliyor. Cumartesi günleri öğleden sonraya kadar mesai sürebiliyor. Tüm bunların üzerine bir de turizm sektöründe çalışma günlerinin uzatılması yasallaştı. Bu sektörde çalışanlar 10 gün aralıksız çalışacak ve bir gün izin yapabilecek. "Kölelik düzenlemesi" diye tepki de çekse turizmde uzun saatler çalışmayı öngören düzenleme yasallaştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Ekonomi
Bakanlıktan denetim: Milyonlarca lira ceza kesildi
Bakanlıktan denetim: Milyonlarca lira ceza kesildi
En çok yenecek balık belli oldu! Bolluktan kıyıya vurdu
En çok yenecek balık belli oldu! Bolluktan kıyıya vurdu