BTK'tan dikkat çeken 5G kararı: Operatörlere fiyat sınırı getirildi
BTK, 5G teknolojisine geçilecek olan 1 Nisan 2026 tarihine kadar mobil operatörlere zam sınırı getirdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 5G’nin 1 Nisan 2026’da devreye girmesine kadar mobil operatörlerin uygulayabileceği fiyatlara üst sınır getirdi.

OPERATÖRLERE ZAM LİMİTİ GETİRİLDİ

Yeni düzenlemeye göre, yurt içi aramaların dakikası 4,11 TL’yi, yurt dışı aramaların dakikası ise 48,68 TL’yi geçemeyecek. Yurt içi SMS ücreti 2,93 TL, yurt dışına gönderilen mesaj ücreti ise 8,54 TL olarak uygulanacak. Bilinmeyen numaralar servisinin dakikası 11,65 TL’yi, SIM kart değişim ücreti ise 180,06 TL’yi aşamayacak. Açma-kapama bedeli 183,68 TL olarak belirlendi.

Sabah'ın haberine göre BTK, ayrıca 1 Ekim 2025 itibarıyla taahhüt süresi sona eren abonelere yapılacak yeni tekliflerde zam oranının yüzde 32’yi geçemeyeceğini duyurdu. Örneğin, aylık 300 TL ödeyen bir abone için yeni sözleşmede fiyat en fazla 400 TL’ye çıkarılabilecek.

5G HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

16 Ekim’de yapılan 5G ihalesinde, üç büyük operatör toplam 3 milyar 534 milyon dolar teklif vererek 2042 yılına kadar yetkilendirildi. İhaleyi kazanan firmalar, ödemelerini üç taksitte yapacak ve altyapılarını 1 Nisan 2026’ya kadar 5G’ye uyumlu hale getirecek.

E-DEVLET’TEN TARİFE KARŞILAŞTIRMASI

Vatandaşlar, telefon ve internet tarifelerini artık e-Devlet üzerinden karşılaştırabiliyor. “https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma” adresinden operatör, ücret, taahhüt süresi, bağlantı hızı ve ek avantajlar gibi kriterlere göre en uygun tarifeleri görmek mümkün.

